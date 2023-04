Pamela David vuelve con "Desayuno Americano" a la pantalla de América

Pamela David, que este lunes a las 10.30 regresará a la pantalla de América con su ya clásico magazine "Desayuno americano" en un año que estará atravesado por una movida coyuntura política por las elecciones presidenciales, adelantó que su objetivo en esta reversión del programa que encabezó hasta 2016 es "volver con más escucha".



"Era la oportunidad de volver diferente, con más espacio para poder escuchar las distintas miradas", se explayó la modelo y conductora en una entrevista.



Su regreso a la pantalla chica llega después de un año personal "introspectivo" y en pleno desembarco de Marcelo Tinelli en el canal con el doble rol de conductor del "Bailando" y el de gerente artístico de la cadena ubicada en el barrio porteño de Palermo.



Acompañada por Paulo Vilouta, Carlos Monti, Gustavo Grabia, Luisa Albinoni, Julieta Navarro, Natalie Weber, Locho Loccisano y Khaled Hallar en los móviles, "Desayuno americano" tendrá la tarea de combinar noticias del espectáculo con una actualidad cruzada por un año electoral.



"Es un desafío ser comunicadora en este contexto; sobre todo es un desafío que no te operen, que no te saquen de contexto -aseguró la conductora-. Hay que estar más atentos de lo habitual, pero lo importante es informar". En ese sentido, resaltó que uno de los aspectos que le interesan especialmente es poder "acercar la política a la gente".



"El primer año que hice ´Desayuno´, la política no le interesaba tanto al público de la tele: ponías a un candidato y te hundía el rating (recordó). Eso después fue cambiando y me encanta la posibilidad de tener a los candidatos sentados en el piso para que los espectadores puedan hacerles preguntas".



Por último, consultada sobre la llegada de Tinelli al canal, celebró el futuro desembarco del "Bailando por un sueño" en el prime time de América: "Su big show siempre fue un programa que marcó una diferencia de números en cada canal que estuvo y también se nota cuando no está".