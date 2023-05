Desgarrador posteo de una madre que perdió a su hijo en un accidente de tránsito en La Plata

El platense Emanuel Carllinni tenía 24 años cuando perdió la vida en un accidente de tránsito. El próximo 24 de mayo se cumplirán cuatro años de ese tremendo episodio que golpeó de lleno a una familia.

Su mamá, Silvia Beatriz Cirone, días atrás volvió a pedir justicia y, tal como publicó este diario (https://www.eldia.com/nota/2023-4-30-3-59-18-pedido-de-justicia-por-un-choque-fatal-en-tolosa-policiales), denunció que “hubo muchas irregularidades" en la causa. Explicó que "el accidente ocurrió en mayo de 2019 y a la conductora recién le toman declaración el 2 de diciembre del 2020. Cuando lo chocaron le robaron todas las pertenecías a Emanuel”. Además dijo que "el Juzgado Correccional N° 5 de La Plata fijó tres veces fechas equivocadas para iniciar el juicio; primero para el 2023, después el día del aniversario de su muerte y la tercera -y más grave- para el 17 de junio, que fue feriado. La justicia maltrata a las víctimas”.

En ese marco, entre varios mensajes cargados de dolor, la mujer hizo un desgarrador posteo en su cuenta de Facebook. En esa red social, compartió un texto que fue confeccionado por la escritora Malvina Soledad Verón, en el que describe a "Titi" -tal como lo apodaban- en primera persona. El mismo lo titula "Emanuel el ángel más intelectual" y en él expresa:

"Me presento me llamaban Emanuel, y no he pasado mucho tiempo en ese suelo… la vida me fue arrebatada y no me dejaron cumplir mis sueños.

Tenía tanto para dar, siempre mis metas eran mis motivos para salir adelante.

Fui el orgullo de mi familia y me sentía invencible, el estudio me hacía sentir seguro de que jamás me rendiría.

Di lo mejor de mi siempre, estudié y me capacité, salí el mejor, gané medallas, diplomas y halagos de todos los que me conocieron.

Siempre quise ser un ejemplo y llevar victorias ganadas con sacrificio y esmero.

Siento que desde que llegué aquí, todo es tan diferente, no importa cuánto sabes ni cuánto te superas, porque siempre corres en la misma dirección y no pasa el tiempo.

Aprendí a estar tranquilo con el sonido del viento, a disfrutar de la belleza de lo indescriptible.

Siempre pensé en la teoría de libros, enciclopedias y jamás pensé que este lugar sería distinto, porque no conoce ni de espacios, ni de tiempos.

No hay teorías exactas para definir, no cálculos para resolver, simplemente es la paz que conmigo vive cada vez que me elevo lejos.

Siempre estoy pensando la estrategia para llevar consuelo, poder volver para decir lo siento.

Quisiera madre poder volver a abrazarte de nuevo, decirte que tus palabras son mías y las mías son tuyas en cada texto.

Quiero que seas fuerte y en la justicia me verás nacer de nuevo.

Sabes aquí todo es perfecto, nada malo podrá tocarme, ninguna maldad podrá alcanzarme.

No te culpes ni te castigues…soy tu ángel el que te guía.

Siempre estaré a su lado, siempre buscaré la forma de protegerlos.

Y por cierto mi nombre el que elegiste para mí, aquí en el cielo es el más hermoso "Emanuel" que significa Dios con nosotros.

Así quiero que me recuerden, yo siempre con ustedes y Dios con nosotros.

Me despido diciéndoles que si miras al cielo, yo seré esa estrella que brilla más en el cielo, tu ángel intelectual llamado Emanuel.

Me libero, te libero, les digo lo siento, los amo y perdono, porque Dios será mi consuelo"