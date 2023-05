Star Wars: con inteligencia artificial mostraron cómo sería dirigida por Wes Anderson

Un trailer realizado por un fan a través de la Inteligencia Artificial (IA) reveló cómo sería Star Wars a través de la mirada del reconocido director Wes Anderson se volvió viral. Asimismo, de la misma forma que generó una gran expectativa, también generó revuelo.

El estilo del director, típico como en las películas The French Dispatch , The Grand Budapest Hotel y Fantastic Mr. Fox , abrió el debate entre los fanáticos de su obra y de la serie espacial. El adelanto titulado como "The Galactic Menagerie" fue creado por Curious Refuge con la utilización del software de IA.

La sinopsis, dice: " “Bienvenidos a Galactic Menagerie, un tráiler falso caprichoso y visualmente impresionante hecho por fanáticos que reinventa el universo clásico de Star Wars a través de la lente excéntrica de Wes Anderson. Este encantador mashup reúne a los personajes icónicos de Star Wars con las composiciones simétricas, las paletas de colores pastel y el humor peculiar característicos de Anderson”.

El trailer, muestra una escena visual típica del director, donde los personajes adoptan movimientos habituales que suelen verse en sus producciones. Sin embargo, es aquí donde se demuestra la falla común de la Inteligencia Artificial: los rostros no son bien renderizados y recreados, por eso no hay tal semejanza en los detalles.