La China Suárez quedó encerrada en un ascensor y se animó a todo

Claro está que, por estos día María Eugenia “China” Suárez no consigue tranquilidad. Rumores de romance, nuevos trabajos y aclaraciones respectos de sus ex, parecen moneda corriente.

Pero ahora fue diferente. Relató con imágenes el encierro que sufrió por el mal funcionamiento de un ascensor: “Acompáñenme a quedarme encerrada en el ascensor”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram y compartió tres momentos que atravesó en el pequeño cubículo.

Así, en una imagen se la vio sentada en el piso en un claro gesto de esperar a ser “rescatada”; y la segunda -ya un poco más relajada- sacándose una foto frente al espejo del elevador,

Asimismo, su publicación no pasó para nada desapercibida y generó gran repercusión entre sus seguidores. Y luego de revelar esta situación, les llevó tranquilidad al realizar una nueva publicación en la que se mostró mientras caminaba al aire libre con un particular look de entre casa. De esta forma, dejó en claro que pudo salir del ascensor sin problemas.

Sin embargo, minutos más tarde vivió la misma situación de encierro pero en otro elevador y en esta ocasión, acompañada por un compañero de trabajo. “Lo voy a grabar porque no lo van a creer. Segunda vez en el día”, expresó con un tono de sorpresa. “No lo puedo creer”, remarcó.

Por último, volvió a aparecer en sus redes pero ya lejos de un ascensor, más precisamente en su auto.

Vale destacar que, el mal momento habría ocurrido durante una grabación, ya que, actualmente, la actriz se encuentra con un nuevo proyecto para una plataforma de streaming.