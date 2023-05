Taylor Swift y Matty Healy, ¿juntos otra vez?

La cantante Taylor Swift, que goza de su soltería tras separarse de Joe Alwyn en el pasado mes de abril, fue vista junto a Matty Healy en un restaurante de Nueva York. Taylor y el cantante de la banda The 1975, tuvieron un breve romance en 2014, pero no funcionaron por sus compromisos del rubro musical.

Los motivos de la separación entre Swift y Alwyn se habrían originado por los problemas con el nivel de fama y exposición mediática de la cantante, ante una clara diferencia de personalidades. En ese sentido, The Sun asegura que Taylor y Matty iniciaron un nuevo romance hace algunos meses ya que hay quienes aseguran que la relación había terminado en febrero.

Otro hecho que agiganta los rumores del romance es que el cantante de The 1975, concurrió al show de Taylor Swift en Nashville el pasado 6 de mayo. Al final del recital, se retiraron juntos hacia la casa de la artista.

Taylor Swift and Matty Healy spotted out for dinner with Jack Antonoff. pic.twitter.com/PCgOQToxav