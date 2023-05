Rompió el silencio María del Mar Ramón, la supuesta pareja de Jorge Rial: "Me asusté"

María del Mar Ramón es la supuesta novia de Jorge Rial, la cual lo estuvo acompañando en todo el proceso de internación mientras estuvo en Colombia, tras agarrarle un paro cardíaco y estar varios días en una clínica en un estado delicado.

En una entrevista con el programa "LAM", ella contó detalles de esta cercanía con el conductor: "No me gustan las etiquetas. Yo soy una persona muy importante que estaba ahí con él justo, imaginate. La persona en el momento crucial”.

A su vez, contó como se dieron las cosas mientras el conductor de "Argenzuela" se encontraba allí: "Yo estaba presentando mi novela, pero bueno, los detalles los dará él. Ya ha contado varias cosas. Él fue a cuestiones laborales, pero como el enlace local, oficié como tal. Tengo entendido que tiene muchos proyectos en la región y yo estaba ahí y después me quedé".

Por último, habló sobre el momento que le tocó atravesar al periodista, que fue acompañado también por sus hijas Morena y Rocío: "Me asusté. Uno siempre se asusta, a mí me asusta entrar a una clínica por cualquier cosa. El concepto ‘clínica’ me asusta”.