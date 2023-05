La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo será de super acción. La Plata recibirá los encuentros de Israel frente a Colombia y Senegal ante Japón por el Mundial Sub-20. A su vez, por la Liga Profesional, Belgrano y Talleres se verán las caras en una nueva edición del clásico cordobés. Por su parte, River enfrentará a Platense con ganas de estirar la ventaja sobre San Lorenzo, su inmediato perseguidor. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Belgrano vs. Talleres TNT SPORTS

18:00 Sarmiento vs. Huracán ESPN Premium

18:00 Colón vs. Barracas Central TNT SPORTS

20:30 River vs. Platense TNT SPORTS

MUNDIAL SUB 20

15:00 Israel vs. Colombia DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS PLAY

15:00 Nigeria vs. República Dominicana DIRECTV SPORTS + / TYC SPORTS 2

18:00 Senegal vs. Japón DIRECTV SPORTS + / TYC SPORTS PLAY

18:00 Italia vs. Brasil DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS

SERIE A

09:50 Torino vs. Fiorentina STAR +

12:50 Napoli vs. Inter ESPN Extra/ STAR +

15:30 Udinese vs. Lazio ESPN Extra/ STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:55 Lorient vs. Lens STAR +

15:30 Auxerre vs. PSG STAR +

LIGA DE ESPAÑA

08:50 Rayo Vallecano vs. Espanyol ESPN 3/ STAR +

11:00 Atlético Madrid vs. Osasuna ESPN 3/ STAR +

13:15 Valencia vs. Real Madrid ESPN 3/ STAR +

16:00 Sevilla vs. Real Betis DIRECTV SPORTS 2 / 1612

PREMIER LEAGUE

09:25 West Ham vs. Leeds STAR + / ESPN

09:50 Brighton vs. Southampton STAR +

11:50 Manchester City vs. Chelsea STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:20 Mainz 05 vs. Stuttgart STAR +

12:20 Augsburg vs. Borussia Dortmund STAR +

14:20 Bayer Leverkusen vs. Borussia M’gladbach STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 Miami Heat vs. Boston Celtics STAR +

PRIMERA - NACIONAL

15:00 Guillermo Brown vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

16:00 San Martín de Tucumán vs. Deportivo Morón TYC SPORTS

16:00 Club Mitre vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

16:00 Chacarita vs. Brown de Adrogué TYC SPORTS

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs. Corinthians STAR +

18:30 Gremio vs. Internacional STAR +

EREDIVISIE

09:20 Ajax vs. Utrecht ESPN Extra/ STAR +

09:20 Emmen vs. Feyenoord STAR +

09:20 PSV vs. Heerenveen STAR +

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

11:20 Final ESPN 2/ STAR +

SEVEN WORLD SERIES

12:00 Londres Super Session STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Antalyaspor vs. Istambul Basaksehir STAR +

13:00 Adana Demirspor vs. Besiktas STAR +

14:00 Trabzonspor vs. Fatih Karagumruk STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

13:30 Genk vs. Union Saint Gilloise FOX SPORTS

EUROLIGA

14:00 Final: Olimpiacos vs. Real Madrid DIRECTV SPORTS / 1617

GOLF: PGA CHAMPIONSHIP

14:00 Última Vuelta ESPN 2/ STAR +

SUPERLIGA INGLESA FEMENINA

14:45 Manchester United vs. Manchester City STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Miami Marlins vs. San Francisco Giants FOX SPORTS 3

20:00 NY Mets vs. Cleveland Guardians ESPN Extra/ STAR +