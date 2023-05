SOLICITADA.- Honorable Convención UCR Prov. de Buenos Aires: convocatoria sesión constitutiva 2023

La Mesa Ejecutiva de la Honorable Convención de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, en cumplimiento de los deberes y obligaciones determinados por el Capítulo IX de la Carta Orgánica Provincial, convoca a los delegados a la H. Convención provincial de los distritos de la Provincia de Buenos Aires electos en las elecciones internas del 13 de noviembre de 2022, proclamados de la Resolución 5/2023 dictada por la Honorable Junta Electoral y notificada el 27 de abril de 2023 y debidamente publicada en la página web oficial del Comité de la Unión Cívica Radical de la Provincia, a la sesión constitutiva que se realizará de manera mixta bajo la modalidad presencial - virtual el día sábado 3 de junio del 2023 a las 12:45 horas, en la Sociedad Rural del Distrito de Coronel Suárez, sito en avenida Alfonsina Storni Nº 1100. La acreditación y votación tanto para los presentes físicamente como para los conectados de forma remota se hará utilizando el sistema provisto por la Cámara de Diputados de La Nación, con reconocimiento facial con sustento en la base de datos del Renaper para validar la identidad y que ya se utilizara en la convención partidaria del año 2021. El usuario y la clave de ingreso para acreditarse le será enviada al convencional a su casilla de mail o teléfono. Sin perjuicio de ello y en caso de no haberlo recibido 48 horas previo al inicio de la Convención, el convencional deberá solicitarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: convencionucrpba@gmail.com. Asimismo en la página oficial del partido https://ucrbuenosaires.org/, se pondrá a disposición de los convencionales toda la información correspondiente. Junto con el usuario y la contraseña de ingreso al sistema se enviará el enlace con la plataforma de video a utilizar para aquellos Delegados que decidan participar de forma remota. La Acreditación será en simultáneo para ambas modalidades, debiendo acreditarse los Delegados Titulares a partir de las 11:00 am y hasta las 12:00 am, a continuación lo harán los suplentes por su orden en la Lista hasta completar la representación, la que tendrá lugar hasta 15 minutos antes del inicio de la sesión. Los Convencionales titulares podrán también acreditarse hasta este último plazo siempre que la representación no se hubiere completado.

Habiendo quórum para el inicio de la sesión constitutiva se pasará al tratamiento del siguiente orden del día:

1.- Apertura a cargo del Sr. Presidente de la Honorable Convención Provincial.

2.- Designación de la Comisión de Poderes.

3.- Designación de las autoridades y composición de la Mesa Ejecutiva de la Honorable Convención Provincial.

4.- Homenaje por los 40 años ininterrumpidos de democracia

5.- Designación de los integrantes de la Junta Electoral Partidaria.

6.- Designación de los integrantes del Tribunal de Conducta.

7.- Designación de los integrantes del Instituto de Formación Política y Gremial.

8.- Ratificación de la política de alianzas. Facultar a la Mesa Ejecutiva del Comité de la Provincia de Buenos Aires para instrumentar los acuerdos pertinentes.

9.- Informes de los Órganos Partidarios: Presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, Presidentes de los Bloques Legislativos, Juventud Radical y Organización de Trabajadores Radicales.



Carlos Fernandez, Presidente

Honorable Convención Provincial

UCR Provincia de Buenos Aires

DNI 13.320.563