VIDEO. Conmovedor audio de Mauro Viale a su nieto horas antes de morir

Hace dos años y un mes que, por el covid, Mauro Viale moría en plena pandemia. Luego de tanto tiempo, sus hijos pueden sentirlo cerca gracias a los recuerdos pero, hay uno en particular que es tan acogedor como conmovedor por su significado.

Es que la última vez que hablaron, Mauro Viale le envió un sentido mensaje a su nieto, el hijo mayor de Jonatan. Al momento de su fallecimiento, padre e hijo trabajaban en la pantalla chica y compartían la misma pasión por el periodismo.

De las cosas que más extraña de su padre, contó Jonatan, es “juntarme a hablar de laburo y terminar hablando de Romero, de Rafi, del kirchnerismo, de fútbol”. Se veían a diario y tanto con él como con su hermana y sus hijos “era un padrazo y un abuelo de la puta madre”.

En tanto, sobre la última vez que mantuvieron una conversación, el conductor de LN+ reveló que “el viernes no hablamos en todo el día y a la noche, al aire, me escribe mi cuñado Alexis y me dice que vuelva urgente a casa porque mi papá estaba con mucha fiebre”.

“Le dije que era la vacuna y que debía ser normal. Cuando llego, nunca lo había visto en diagonal sobre la cama y no podía respirar”, siguió. “Le dije que se tenía que hacer el test de covid porque no estaba respirando bien y me dijo ‘ni en pedo, no me rompas las pelotas, es la vacuna que me da fiebre’. Mi papá era así. Se fue a dormir así y el test se lo hizo el sábado a la mañana y le dio positivo”, agregó frente a María Julia Oliván.

“Yo me fui a mi casa la noche del viernes, pero Ivanna intuyendo algo que no sé qué es, se quedó a dormir, y se durmió en un sillón en el mismo cuarto, con un barbijo, porque creíamos que tenía covid. Mi mamá estaba en otro cuarto, toda cagada porque sabíamos que algo estaba mal pero no sabíamos qué. De última era covid, pero ni en pedo suponíamos lo que iba a pasar”, recordó.

Mauro Viale “dormía todo el tiempo” y “no tenía fuerzas”. Ya el sábado a la mañana le confirman a Jonatan que el hisopado había dado positivo y que “había que internarlo”.

El sábado se mantuvieron en contacto constante y “el domingo…”. “Tengo todos los mensajes, que los escucho bastante seguido”, confesó.

Romeo Viale, que en ese momento tenía cuatro años, pasó con su padre a dejarle unos regalos al abuelo para que se mejore y siguieron la charla por audio de Whatsapp. El conductor mostró esos mensajes donde el niño consulta: “¿Viste la birome de carita que boxea?”.

“Fue una idea brillante y hermosa. Lo voy a hacer boxear todo el tiempo. Qué inteligencia tenés. Gracias mi amor, me hace muy feliz eso”, fue el último mensaje que su abuelo le dedicó a Romeo y el elemento al que Jonatan recurre cada vez que lo extraña.