“Es poca la sentencia”: la ex mujer de la Mole Moli rompió el silencio tras la condena

La Mole Moli fue condenado este lunes por violencia de género, tras la denuncia de Marta “La Negra” Galiano, su ex pareja. El deportista recibió dos años y dos meses de cárcel condicional.

Recibió la absolución de lesiones leves, por ser un delito prescripto, y por violación de domicilio por beneficio de la duda. En tanto, no será detenido para cumplir la condena impuesta.

En este sentido, la víctima habló con Desayuno Americano esta mañana, por la pantalla de América Tv, y consideró que “para mí, es poca la sentencia”. “A él no condenaron por una restricción de cuatro años y tres meses y a Fabio le dan dos años y dos meses”, agregó en referencia al caso de una persona de su entorno, juzgado por el mismo delito.

En cuanto al alejamiento que debería cumplir el ex pugilista, Galiano aseguró: “Yo me voy a trabajar y lo veo parado en la esquina”. “Prefiero verlo preso por mí, pero por mis hijos no”, sumó.

“Ojalá la Justicia ponga alguna restricción para que no me moleste a mí. Lo único que lo vamos a tener que molestar cuando se tenga que hacer el ADN por mi mayor, que dice que no es de él”, cerró.