Isla escocesa a la venta desde 188 mil dólares

Una isla privada aislada frente a la costa de Escocia se vende con un precio inicial de unos 188.000 mil dólares. La isla Barlocco, un territorio deshabitado de unas 10 hectáreas a unos 9,6 km de la ciudad más cercana, Gatehouse of Fleet, se oferta en línea por el Grupo Galbraith. La isla contiene un estanque de inundación para mantener la vida silvestre local durante los meses de invierno, pero no tiene edificios ni servicios. La agencia inmobiliaria dijo que la isla Barlocco es parte del sitio de especial interés científico de la costa de Borgue, lo que significa que sus áreas naturales están protegidas por el gobierno británico. Cualquier comprador que busque llevar energía a la isla no podrá conectarse a ninguna red, pero tal vez podrá instalar paneles solares u otras tecnologías fuera de la red. Los paisajes únicos de la isla atrajeron a muchos artistas en los siglos XIX y XX.