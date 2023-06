Jorge Almirón tras el empate agónico de Boca ante Lanús: "Sufrimos las ausencias"

Jorge Almirón, entrenador de Boca Juniors, admitió este sábado por la noche, que la gran cantidad de futbolistas lesionados constituyen "nuestra cuente pendiente" en el andar del equipo xeneize en el presente torneo de la Liga Profesional (LPF).

A su vez, aseguró que esas ausencias "se sufrieron" al momento de pensar la estrategia para ganar el encuentro.



"Los (jugadores) lesionados son nuestra cuenta pendiente. Lo tenemos que conversar entre todos: cuerpo médico, preparadores físicos y mi manera de trabajar", apuntó el técnico auriazul, en la conferencia de prensa.

Boca afrontó este cotejo ante el 'Granate' con diferentes bajas como Luis Advíncula, Frank Fabra, Marcos Rojo, Martín Payero, Norberto Briasco, Luca Langoni y Exequiel Zeballos, entre otros. Además, el lateral Marcelo Weigandt estuvo ausente por acumulación de amonestaciones.

Durante las últimas semanas, además, el técnico incorporó a su núcleo de colaboradores al profesor Diego Ossés, quien pasó a comandar el departamento de la preparación física del plantel profesional, en lugar de Pablo Santella.



"Tuvimos que poner jugadores en posiciones no habituales. Sufrimos por las ausencias" reconoció Almirón, quien luego del compromiso ante Lanús sumó una nueva preocupación con la molestia física que presenta el defensor paraguayo Bruno Valdez, reemplazado al término del primer período.



Esta lesión provocó el debut oficial de Aaron Anselmino, categoría 2005, que entró por el ex América de México y fue elogiado por el público concurrente, a partir de su solvencia en el puesto. "Fue toda una sorpresa para él (Anselmino). No es fácil debutar en la Primera de Boca de la noche a la mañana", aseguró el DT.