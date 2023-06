VIDEO. Le robaron la bicimoto y ofrece ¡300 dólares! de recompensa, pero por el delincuente

Un joven de La Plata, David Del Greco, denunció el robo de su bicimoto dentro de su casa, a plena luz del día. Pero, ante la ausencia de respuestas por parte de las autoridades, comenzó una campaña donde ofrece 300 dólares de recompensa para quien encuentre al vehículo o al autor material.

El joven compartió un video en redes sociales, donde dio detalles del hecho. Estima que fue entre las 11 de la mañana y las 5 de la madrugada del día siguiente en la zona de 28 entre 485 y 486 de Gonnet.

Los maleantes “dejaron una bici afuera de mi casa”. Su bicimoto estaba en el galpón de su propiedad.

“Llamo a la comisaría para que vengan a buscar la bici que me dejaron acá y tomen las huellas. Científica vino de visita, no hay nada ahí”, comentó. Enojado, continuó: “La policía sigue buscando, no están buscando nada y no son competentes así que reitero: en vez de ofrecer 200 dólares por la cabeza del chorro, ahora ofrezco 300. El que quiera buscar y hacer aparecer la bicicleta, se gana 300 dólares”.

“Así competimos un poco con la policía y se empiezan a mover. No puede ser que alguien entre a mi casa, me robe algo y quede impune. Que la gente que tenemos plata la podamos aprovechar o que los que nos compramos algo lo podamos tener sin miedo. Es una vergüenza que entre alguien a mi casa y nadie haya visto nada, la verdad que me parece un insulto”, añadió Del Greco.

En tanto, espera que lleguen las cámaras de seguridad de la Municipalidad y solicita ayuda para la difusión en redes sociales.