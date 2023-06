Colecta en el Rojo: no hubo controversias según IGJ

La Inspección General de la Justicia determinó ayer que no hubo “controversias” en la colecta de Independiente, encabezada por Santiago Maratea, que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final después de casi dos meses de iniciada.

En la conferencia de prensa llevada adelante en el edificio de Microcentro de la IGJ estuvieron Ricardo Nissen, titular del organismo, junto con el influencer Maratea y también Juan Marconi, vice de Independiente.

El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: “Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires”.

“Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos”, dijo.

Posteriormente, Maratea se mostró un tanto agotado y fastidioso por algo que repitió “muchas veces” en los diferentes canales de comunicación.

“Todo lo que lleva transparencia me parece muy bien. Estoy siendo el responsable de mucho dinero y necesito estar tranquilo. Nos presentamos de manera voluntaria, entiendo que lo que hacemos es novedoso y eso genera dudas en todos”, comentó.