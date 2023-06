Clubes de barrio: más de la mitad tiene problemas con los papeles

La mitad de los clubes y entidades vecinales de la Región carece de los papeles necesarios para funcionar dentro del marco normativo que requiere el Estado y con eso, por ejemplo, a acceder a beneficios como los subsidios y rebajas en facturas de servicios públicos o impuestos.

El cuadro agrava el peso de la crisis social y económica. Los clubes barriales subsisten como pueden ante una realidad que muchas veces les pasa por encima.

Con menos participación y compromiso vecinal y la agobiante falta de recursos, estas instituciones combaten la falta de ingresos para mantener sus instalaciones y renovarse.

Así y todo, en la periferia siguen dando batalla las instituciones que buscan contener a los chicos brindando algún tipo de alimentación a la que se suman propuestas deportivas, pero que carecen de una organización formal que les otorgue un marco legal de protección y beneficios impositivos y fiscales.

Estas son algunas de las situaciones con las que se encontraron los censistas del Observatorio de Clubes de La Plata, Berisso y Ensenada que presentó un informe en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata, donde se registraron cuestiones como niveles de infraestructura, actividades deportivas, situación documental, composición de sus dirigencias, inclusión y acceso a los servicios, entre otras.

El informe se basó en un censo realizado sobre 100 clubes, aunque se estima que en la Región hay cerca de 500 instituciones barriales que brindan distintos tipos de servicio a la comunidad.

Instituciones atrasadas

Como dato relevante de las encuestas llevadas a cabo, se indicó que “la gran mayoría de los clubes tienen más de 50 años de antigüedad, lo cual resalta la inserción de estas instituciones en su barrio”, forjando un vínculo de referencia y pertenencia, en muchos casos, con la comunidad.

A su vez, “el 56 por ciento de los clubes encuestados está ‘fuera del sistema’, lo que implica que “no están al día o nunca tuvieron Personería Jurídica”.

“Cuando utilizamos esa expresión nos referimos a que no pueden abrir una cuenta bancaria, ni acceder a programas del Estado y tampoco modernizar el funcionamiento de su institución en lo más mínimo”, explicaron durante la presentación del informe.

Se trata, en suma, de formalizar la constitución de la comisión directiva, el plantel de asociados, las votaciones y decisiones en general de sus asambleas y mesa directiva.

“El informe es claro y es actual. Esto se pudo ver en el problema que tuvo la Liga Amateur de Fútbol. Es un tema que requiere trabajar todo el año. Hemos ayudado a que muchas instituciones organicen sus papeles y al año siguiente volvieron a tener problemas”, dijo Daniel Rodríguez, presidente del Centro de Fomento Villa Elvira y añadió que en Clubes Unidos de Villa Elvira, una entidad nueva que agrupa a instituciones de esa localidad, “pedimos eso: que los clubes que participan estén al día”.

Alarma

“Las estadísticas son alarmantes porque muestran un atraso en la parte administrativa como de inclusión e infraestructura”, dijo la presidenta del Observatorio de Clubes, Marcela Fernández.

“Muchos clubes en sus inicios se crean en la periferia de La Plata como espacios donde los chicos y sus familias van a comer. Y como se trata de darles una contención mayor que la alimentaria, comienzan a dictarse clases deportivas. Creo que una de las causas de que las instituciones carezcan de personería jurídica o no tengan algún tipo de trámite oficial en curso que les permita acceder a beneficios, es porque se hacen esas las cosas para tratar de satisfacer una necesidad inmediata y no pensando un proyecto desde cero como club de barrio. Lo cual no es que está mal, pero retrasa la parte legal que tendría mejor repercusión sobre cada institución”, opinó la presidenta del Observatorio.

Otro dato: “Casi en el 50 por ciento de los clubes realizan una tarea social en el barrio, como puede ser tener el servicio de comedor o merendero, pero menos de la mitad de ellos reciben apoyo del Estado”.

En ese sentido, agregaron que “esto se da mayoritariamente en los barrios de la periferia de la Ciudad, que son los barrios más necesitados”.

“Casi el 50% de las instituciones funciona también como comedor o merendero”

En cuanto a las actividades deportivas, se informó que “existe una gran mayoría de clubes que ofrecen fútbol, seguido por básquet, vóley, patín, artes marciales y hockey, entre otros”.

También se informó que el 80 por ciento de las instituciones relevadas “no trabaja temáticas de género, no posee secretaría ni comisión de género”. Así, se concluyó de forma preliminar que “es baja la participación de las mujeres en las comisiones directivas, donde se toman las decisiones principales”.

Por otro lado, el trabajo reportó que “el 85 por ciento de los clubes no posee en sus sedes un adecuado acceso y tránsito para personas con discapacidad. Es decir que faltan rampas, señalización, iluminación adecuada y baños adaptados, entre otras cosas”.