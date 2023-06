María Becerra presentó el adelanto de “Corazón vacío” y confesó: ¿se operó la cara?

María Becerra mantiene expectantes a sus seguidores puesto que este jueves 22 de junio presentará “Corazón Vacío”. Su nueva canción viene con video oficial incluido y, en las plataformas musicales, ya está disponible el adelanto.

En las últimas horas circuló que el nuevo single sería un feat con Bad Bunny, algo que ella misma se encargó de desmentir en sus redes sociales. La portada es uno de los detalles que más sorprendió a sus fans ya que, de espaldas, parece estar sosteniendo a un bebé.

“Este jueves no solo van a conocer este temón, también una faceta mía que nunca mostré. No veo la hora que llegue el día”, aseguró en Twitter. En tanto, sobre la suposición de que el nuevo tema tendría a Bad Bunny, escribió: “Corazón vacío es solista. Dejen de chamuyar”.

¿Se operó el rostro?

María Becerra arrastra un presente inigualable. Previo a presentar la canción con “Los del Espacio”, que ya es un éxito entre los seguidores del estilo musical, fue la que le puso voz a la canción de la nueva película de Rápido y Furioso.

Esto la llevó a dar una serie de entrevistas a diferentes medios y países. Entre ellos, pasó por el ciclo mexicano, en Radio Divaza, donde los conductores quisieron saber si había pasado por el quirófano.

Sin tapujos, la nena de Argentina aseguró: “La verdad es que sí, me operé y me encantó. Mirá cómo quedé”, mientras lucía su pecho en cámara. Sin embargo, desmintió otras operaciones: “En la cara no, no me hice nada”.