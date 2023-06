Es imperioso tomar recaudos para prevenir los accidentes hogareños

Un informe publicado ayer en este diario reflejó una serie de recomendaciones formuladas por entes de contralor y empresas de servicios públicos destinados a evitar accidentes hogareños, en especial los que derivan del encendido de estufas a gas y eléctricas, de tiro balanceado, caloventores y aparatos de aire acondicionado, propios de la temporada invernal que se inició anteayer.

En los últimos años, especialistas del Hospital de Niños alertaron que, año tras año, es muy alto el porcentaje de pequeños pacientes que fueron atendidos por quemaduras, intoxicaciones por gas y otros accidentes en sus hogares.

En ese contexto, expertos del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) que se encargan de elaborar normas técnicas para el uso seguro de diversos productos y otros especialistas se refirieron a las medidas de seguridad, recomendaciones prácticas y consejos para prevenir accidentes.

“Controlar las instalaciones de los artefactos a gas y mantener los ambientes ventilados son las principales medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono”, señaló Metrogas en un comunicado, para añadir que “en la Argentina se reportan 40.000 casos de intoxicación por monóxido de carbono y mueren aproximadamente 200 personas por año y por esta causa”. Tales incidentes, añadieron, “son totalmente evitables” si se toman medidas preventivas.

La mejor recomendación, dijeron, “es hacer revisar periódicamente los artefactos por un gasista matriculado”. A su vez, “al comprar un artefacto, se debe verificar que esté aprobado por un organismo oficial de certificación acreditado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y debe tener adherida la oblea con el sol naciente que dice Gas”, indicaron.

Otros consejos apuntan a que se mantengan los ambientes ventilados con las rejillas compensadoras, que deben estar libres de obstrucciones y colocadas en forma reglamentaria; controlar que la llama del quemador de los artefactos siempre sea de color azul y que su forma sea estable, ya que, si es amarilla, significa que se está produciendo monóxido de carbono, y no usar la cocina (ni hornallas ni horno) para calefaccionar. Y para baños y dormitorios recomendaron instalar artefactos de tiro balanceado.

Respecto a la seguridad eléctrica, un relevamiento de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) arrojó que, “en la Argentina se estima que cerca del 40 por ciento de los incendios tienen origen eléctrico”, de modo que desde el ente regulador y las empresas a cargo del servicio se aseguró que se diseñan campañas para informar a los usuarios las diversas medidas de seguridad que deben adoptarse. La primera de ellas, no dejar los artefactos enchufados, no colgar ropa cerca de las pantallas, no enchufar estufas ni calefactores en zapatillas sino en los toma corrientes de pared, entre otras sugerencias.

Como se ha advertido en oportunidades anteriores, el casi único remedio contra los accidentes es la prevención. Una actitud de cuidado, especialmente en el comportamiento de los niños y en el funcionamiento hogareño es, sin dudas, el mejor antídoto contra esta amenaza.

De hecho, casi no existe un tipo de accidente que no pueda ser prevenido. Esto es aún más cierto en el ámbito hogareño, conformado por objetos y elementos que normalmente deben encontrarse bajo el control de sus habitantes.