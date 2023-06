Los monitos se “toquetean” con un propósito evolutivo

La masturbación es común en el reino animal y especialmente frecuente entre los primates. Un nuevo estudio de investigadores británicos apunta a que esta práctica, al menos en los machos, parece servir a un propósito evolutivo. Históricamente, la masturbación se reflejará como un comportamiento patológico o un subproducto de la excitación sexual, y las observaciones registradas eran demasiado fragmentarias para comprender su distribución, historia evolutiva o significado adaptativo, indica el estudio que publica Proceedings of The Royal Society B. El trabajo señala que la masturbación es un rasgo antiguo en los primates y que -al menos en los machos- aumenta el éxito reproductivo y ayuda a evitar contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), según un comunicado del University College de Londres que encabeza el estudio. El equipo recopiló información de casi 400 fuentes.