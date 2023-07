Morón-CADU, el partido destacado del Grupo A

Deportivo Morón, séptimo con 32 puntos, recibe esta noche desde las 20 (televisa TyC Sports) a Defensores Unidos, uno de los escoltas con 34, en el encuentro saliente del Grupo A, correspondiente a la fecha 23 del torneo de la Primera Nacional.

El partido se llevará a cabo en el Nuevo Francisco Urbano, con el arbitraje de Sebastián Martínez.

La jornada continuará con el siguiente cuadro de partidos: Grupo A: Almirante Brown vs. Brown (PM) (17:05, DirecTV) y Nueva Chicago vs. Temperley (18, por TyC Sports). Grupo B: Tristán Suárez vs- Villa Dálmine (15) y Racing (C) vs. Atlético Rafaela (16).

PRIMERA C

San Martín de Burzaco, único puntero, recibe esta tarde a Berazategui en uno de los tres partidos que forma parte de la 24º fecha de la Primera C, que otorgará tres ascensos directos a la Primera B y un cuarto como resultante de un Reducido.

El partido se celebrará en el Estadio Francisco Boga, en Burzaco, desde las 15.30 con el arbitraje de Jonathan De Oto.

Los otros dos compromisos de hoy, en el mismo horario, serán Victoriano Arenas vs. Claypole (Rodrigo Villalba) y Central Córdoba vs. Liniers (Rodrigo Pafundi).

PRIMERA D

Esta tarde a partir de las 15:30 se abre la quinta fecha del segundo torneo de Primera D con el partido que sostendrán en Gerli, El Porvenir (uno de los terceros con 6) y Deportivo Paraguayo. La jornada continuará mañana (Cambaceres-Juventud Unida y Lugano-Mercedes) y culmina el lunes.

LIGA AMATEUR

La jornada oficial de la Liga Amateur Platense de mayores se reanudará mañana, después de un fin de semana sin actividad debido a la presentación de los seleccionados masculino y femenino.

De acuerdo a la programación dada a conocer por el Comité Ejecutivo, hoy a las 15:30 van a jugar Estrella vs. Peñarol, en cancha de Racing de Bavio, por el Apertura de Primera A. Y por la B lo harán Tricolores vs. Expreso Rojo, en Mitre y Alsina (cancha de Porteño). El cambio de día obedece a que hoy Estudiantes juega en “UNO”, por la Liga Profesional.