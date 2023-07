Elecciones 2023.- Bodart: "Hay que animarse a cambiar para salir de los problemas"

Uno de los dos precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT-U) es Alejandro Bodart, alineado a la fórmula presidencial integrada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll.

En una recorrida de campaña por La Plata, estuvo en EL DIA y dio sus puntos de vista: "La verdad que uno encuentra a la gente tan decepcionada de los distintos gobiernos que uno tiene que tratar de explicarle que hay salida para los problemas, pero que hay que animarse a cambiar. Pero esa bronca posiblemente se manifieste en que haya menos gente que vaya a votar o que crezca el voto en blanco. Creo que nosotros explicamos y explicamos que eso en general termina beneficiando a los mismos de siempre, que hay que animarse a cambiar y que hay salida para los problemas, ¿no? Pero bueno, la salud es un problema tremendo. En todos lados nos encontramos con gente desesperada porque no sabe cómo hacer para que atiendan al niño en el hospital porque no hay profesionales o que le den un turno. Ese es un problema tremendo, tremendo que estamos encontrando".

Sobre el espacio de la Izquierda como alternativa, dijo que "nosotros venimos creciendo en los bastiones del peronismo ya desde hace mucho tiempo. Recordemos que salimos tercera fuerza en la provincia en la elección anterior y con votaciones altísimas en distritos claramente tradicionales del peronismo como la Matanza, por ejemplo Merlo, Moreno, José C. Paz, incluso lugares donde hemos sacado más del 10% y en barriadas obreras 20-25%. Somos una fuerza que venimos creciendo sistemáticamente, no sé si recolectando lo que se cae, pero sí de mucha gente que se da cuenta que ya ese peronismo no tiene nada que ver con el peronismo tal vez que creía que tenía que ver con ello y mucha gente ha venido a la izquierda y va a seguir viniendo más con un masa, obviamente".