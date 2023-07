Cinthia Fernández explotó de bronca: "Si aparecen videos míos..."

Cinthia Fernández estalló de furia en sus redes sociales. La modelo y panelista se enojó con quienes le piden fotos en la calle mientras está con sus hijas.

Así es que, por medio de Twitter, hizo su descargo y advirtió que, si aparecen videos de ella, es producto del mal momento que atravesó. “La gente es más desubicada que chupete en el o… cuando estás con tus hijos”, comenzó.

“¿Qué se piensan? ¿Que son nuestros dueños? No tienen un límite de grabar a una criatura. Aviso que si aparecen videos míos mandando a la mierda a gente que le encaja el teléfono en la cara a una criatura, soy yo y soy re ortiva”, cerró.

En los comentarios que recibió sobre ese mismo tuit, los seguidores y usuarios de la plataforma se mostraban en desacuerdo con ella ya que es “una persona pública”.

La gente más desubicada que chupete en el orto cuando estás con tus hijos . Que se piensan que son nuestros dueños? No tienen un límite de grabar a una criatura. Aviso que si aparecen videos míos mandando a la mierda a gente q t encaja el teléfono en la cara a una criatura . Soy… — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) July 23, 2023

Deuda por alimentos

En tanto, la guerra por la cuota alimentaria que lleva adelante contra Matías Defederico sigue sumando ceros a la deuda. Recientemente, confirmó a cuánto se elevó lo acumulado.

“Me debe 40 mil dólares de alimentos”, aseguró Cinthia Fernández sobre el padre de Bella, Charis y Francesca. “Es tan poca la plata que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate”, aseguró.