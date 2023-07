El candidato Queijeiro encabezó un encuentro «Sub 30»

El precandidato a intendente de Quilmes, Walter Queijeiro, realizó una serie de actividades y entre ellas una con personas sub-30 y pidió a los jóvenes “un esfuerzo más en estas dos semanas para explicar este proyecto a los que aún están indecisos".

“Hace una década yo conoci militando a los padres de muchos de ustedes. Me emociona verlos acá hoy, queriendo trabajar por esos sueños que no queremos que nos roben”, señaló Queijeiro, que instó a los jóvenes que se acercaron al encuentro a “trabajar el voto por nuestra boleta, que va completa. Nosotros estamos orgullosos de Patricia, de Néstor Grindetti en la Provincia, y no jugamos a confundir a nadie. Somos nosotros, La Fuerza del Cambio, el único equipo de Patricia en Quilmes y vamos a ganar”, arengó al tiempo que aseguró “Después del 13 de agosto viene otra batalla. Esa en la que vamos a enfrentar a un aparato gigante, con todo un Estado financiando que a Quilmes lo siga gobernando la Cámpora”. “Y a ese aparato también lo vamos a derrotar”, concluyó.