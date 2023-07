Netflix: estas son las series y películas de estreno en julio 2023

Netflix anunció, como cada mes, la nueva tanda de estrenos para sus clientes. Hay series y películas esperadas por la audiencia, que llegarán en los próximos días.

El nuevo catálogo de la plataforma de streaming traerá la tercera temporada de “The Witcher”. La serie está protagonizada por Henry Cavill y Freya Allan como Geralt y Ciri respectivamente y se podrá ver desde el 27 de julio.

También llegará el turno de “Wham!” la biopic de George Michael y Andrew Ridgeley. Por otro lado, la versión española de “Bird Box” -protagonizada por Sandra Bullock, entre otros.

Las series que Netflix estrena en julio 2023

Wham! - 5 de julio

El Abogado de Lincoln (Temporada 2 parte 1) - 6 de julio

Unos suegros de armas tomar - 7 de julio

Lo desconocido: Los robots asesinos - 10 de julio

De los 19 a los 20 - 11 de julio

Sugar Rush: The baking point - 12 de julio

Quaterback - 12 de julio

King The Land - 13 de julio

La supervivencia de una chica con curvas - 13 de julio

Bird Box Barcelona - 14 de julio

Tácticas en el amor 2 - 14 de julio

Jugando con fuego (Temporada 5) - 15 de julio

Niebla de invierno - 15 de julio

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada - 19 de julio

La inspiración más profunda - 19 de julio

Dulces magnolias (Temporada 3) - 20 de julio

Sintonía (Temporada 4) - 20 de julio

El clon de Tyrone - 21 de julio

Lo desconocido: La máquina del tiempo cósmico - 24 de julio

The Witcher (Temporada 3 Vol. 2) - 27 de julio

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders - 27 de julio

Felicidad para principiantes - 27 de julio

Cómo se convirtieron en líderes de sectas - 28 de julio

D.P: El cazadesertores (Temporada 2) - 28 de julio

Las aventuras de Ladybug: La película - 28 de julio

A la caza de espíritus malignos (Temporada 2) - 29 de julio

Bastard!! (Temporada 2) - 30 de julio