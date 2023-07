Crimen en Berisso: el acusado habló y ensayó una coartada

Ángel Rubén Hernández, de 20 años, acusado de ser el autor del crimen de un hombre de 53 en Berisso, fue trasladado ayer a la sede de la fiscalía Nº 6 de La Plata para la audiencia de indagatoria, en la que aceptó hablar y contestar preguntas.

El joven, que no sabe leer ni escribir, según indicaron a este diario fuentes de tribunales, se mostró bastante nervioso a lo largo de todo el acto procesal, sobre todo cuando empezó el interrogatorio.

La coartada, de acuerdo a los mismos voceros, fue clara: echarle la culpa a otro. En este caso, a un menor que supuestamente estaba a su lado cuando se desató el terrible incidente.

Sobre el punto ahora en conflicto, un investigador indicó que “la prueba de dermotest será clave para confirmar si es el tirador. Él dice que no, pero hay un testigo directo que lo sindica como el responsable del asesinato”.

Volviendo a la declaración del sospechoso, en todo momento señaló que nunca tuvo un arma en su poder y que sí vio al adolescente exhibir una. Incluso contó haberlo escuchado decir “lo maté”.

En un principio se comentó que el joven era la pareja actual de la ex de la víctima, a pesar de la diferencia de edad, ya que ella lo dobla en edad. Sin embargo, ahora ese extremo está en duda.

Sí se mencionó que se mueve junto a la mujer. “Son un grupo de varias personas. Incluso todas estuvieron en la escena o cerca de ella la noche del incidente mortal”, expresó un pesquisa.

Como este diario publicó en su edición anterior, el martes pasado, cerca de las 11 de la noche, una mujer citó a sus dos hijas para “charlar” en el puente de las calles 130 y 67, en Berisso.

Dicen que la relación entre ellas estaba rota desde hace tiempo y por eso se presume que la idea era hablar de esa situación. ¿Con intenciones de arreglar algo o tratar de dar vuelta la página para recomponer lo que no funcionaba? Por lo que finalmente ocurrió, parece que el plan era otro y muy diferente.

De acuerdo a fuentes del caso, el encuentro terminó a los tiros y con un hombre de 53 años fallecido.

Era el padre de las dos jóvenes que habían salido a ver a su madre.

El sospechoso de efectuar los disparos: un joven de 20 años, que terminó detenido, pero en la vecina ciudad Ensenada, después de un intento de fuga a pie.

Según el relato de la hija de la víctima fatal, que fue identificada por fuentes judiciales como Randolfo Oscar González, en el lugar del hecho apareció “Nito”, el cual, de acuerdo a su testimonio, sacó de entre las ropas un arma de fuego, tipo revólver, de color óxido y le apuntó a la cabeza.

En esas circunstancias, presuntamente intentó dispararle dos veces, pero la bala no salió. Por eso lo intentó hacer dos veces más con el mismo resultado.

Por eso, enfurecido, la chica contó que le pegó de lleno con “la culata del fierro” en la cabeza, acción que motivó que la hermana saliera en su defensa y ponga en riesgo su propia vida, ya que a él -indicó la declarante- le quiso disparar cinco veces.

En medio de un desbande generalizado, el que llegó al puente para tomar cartas en el asunto fue González, quien no tuvo la misma suerte: “A vos te estaba buscando, vos no vas a molestar más”, le gritó en referencia a la ex. Y cuando jaló del gatillo, agregaron los voceros consultados por este diario, esta vez sí se produjo el estampido mortal con un proyectil que le pegó en medio del pecho y le provocó su deceso.

La prueba de dermotest será clave para confirmar si el detenido es el autor del disparo mortal

Claro que ahora Hernández quiere correrse del centro de la escena y poner a otro en su lugar. En este caso eligió a un menor, al que sindicó por su nombre, que lleva la letra D.

Hernández aseguró que, al margen de acudir a Berisso sabiendo de que iba a estallar un conflicto, su rol fue el de separar.

Mencionó que vio a otro hombre con un arma de fuego y también a alguien con un machete.

Respecto del supuesto autor material del homicidio, siguiendo su relato, comentó que “escapó en bicicleta” y que él decidió retornar a Ensenada caminando. Que lo hizo por un lapso de una hora aproximadamente.

“Me señalan a mi porque estaba cerca de donde pasó todo”, conjeturó Hernández.

También mencionó que se escucharon varios disparos y que hubo tiros de los dos lados.

Así, con esa frase final, se dio por terminado el acto, que tuvieron que leerle de principio al fin por su condición de analfabeto.

TODO MAL

La relación entre González, el fallecido, y su expareja, no atravesaba por su mejor estadio.

Los cruces venían desde lejos y los hijos quedaron en medio del conflicto, que terminó de la peor manera.

El salvaje incidente terminó con otros cinco demorados, entre ellos la ex pareja del hombre asesinado, que recuperaron la libertad luego de quedar identificados en las actuaciones, sin otro temperamento, al menos por ahora.

Fuentes del caso indicaron que la imputación tendría un piso de 10 años de cárcel y un máximo que puede superar los 30.