Hoy

DANZA

Romeo y Jullieta.- Hoy a las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, última función del ballet con música de Sergei Prokofiev y una nueva coreografía creada por Iñaki Urlezaga. Intervendrán el Ballet Estable que dirige Leandro Ferreira Morais y la Orquesta Estable, conducida en esta oportunidad por Diego Censabella. La escenografía le corresponde a Sergio Massa, el vestuario a Mariano Toffi y la iluminación a Roberto Traferri.

Música

Vivalto da Camera.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, se presenta el dúo formado por Diana Gasparini, en viola, y Gabriela Martínez, en piano, junto a Verónica Almerares, en cello, y Pablo Labanda, en violín. Interpretararán el Trío Op.114, de Johannes Brahms y el Cuarteto Op.16, de Ludwig van Beethoven. Informes:info@lumenartis.org

Orquesta Atípica Segundo Tiempo.- Hoy a las 21.30 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, fusión de diversos ritmos y estilos pasando por jazz, tango, candombe, cueca, bolero, milonga y Bossa, haciendo un recorrido por los grandes autores: Astor Piazzolla, Cuchi Leguizamón, Paul McCartney, Frédérick Chopin, entre otros.

Mato Ruiz.- Hoy a las 21 en 1 entre 36 y 37, en formato full banda, junto a Nélida Corralón.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Encuentro coral.- Hoy a las 19.30 en el Auditorio del C. C. Islas Malvinas, 19 y 51, se presentarán el Coral Nueva Voz (Dir. Juan Manuel Rocha) y el Coral de un tiempo (Dir. Paula Artigas) con un concierto coral de música popular nacional y latinoamericana. Entrada Libre y Gratuita

Ciclo Coral Julio López.- Hoy a las 20 en el centro cultural ubicado en 137 y 64, Los Hornos, a cargo de “Cantares Americanos” (dirigido por Alí Savoy Tavernesse) y “Vocal Ecos” de Quilmes (bajo la dirección de Diego Larraggione). Gratis.

Leo García + Billordo.- Hoy a las 23.30 en Büri, 8 y 57.

Autopista 61 + Sarcófago.- Hoy a las 22 en La Casa del Pueblo, 49 entre 9 y 10, celebran sus 15 años de carrera con la participación de Sarcófago, guitarrista de Ratones Paranoicos, quien ya ha colaborado con la banda en grabaciones y conciertos.

Pavilhao.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, roda de Samba.

Encuentro Coral Ríoplatense.- Hoy a las 20 en la Iglesia Luterana, calle 10 entre 60 y 61, el Coro del Hospital Sbarra recibe al Coro del Tump (Taller Uruguayo de Música Popular) proveniente de Montevideo.

Dúo Enarmonía: homenaje a Rafael Amor.- Hoy a las 21 en Centro Cultural Azulunala, 69 entre 12 y 13, el dúo conformado por Haydée Chaparro y Guido Tonina presenta el disco “Vivito y cantando”, un homenaje a Rafael Amor. Estarán como invitados especiales el Conjunto Vocal Adulp, dirigido por Alejandro Ordás.

Giros.- Hoy a las 20 en 43 entre 7 y 8, presentan su tercer disco, “Desde cero”.

La Vela Puerca.- Hoy a las 19 en Estadio Atenas, 13 entre 58 y 59.

TRIMONKYS.- Hoy a las 21 en la Estación Provincial, 17 y 71.

CINE

La grande bellezza.- Hoy a las 19.30 en la sede del Círculo Trentino, 18 N° 276, en el marco del Ciclo de Cine Italiano se proyectará el filme de Paolo Sorrentino. Gratis. Informes: 221-5072770 o a través de las redes sociales del Círculo.

Empieza el baile.- Hoy a las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Marina Seresesky.

Umbral.- Hoy a las 20:30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Raquel Ruiz en el marco del ciclo MAP. Entrada Gratis. Con visita de la directora.

EXPOSICIONES

Vida pública.- Hoy a las 17 en el Centro de Arte de la UNLP, 48 entre 6 y 7, quedará inaugurada esta exposición en el marco de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR). Participan: Carolina Magnin (ARG), María María Acha-Kutscher (PER-ESP), Pauline Fondevila (ARG-FRA), Valentina Liernur (ARG), Inés Szigety (ARG), Paula Toto Blake (ARG), Micaela Trucco (ARG), Sebastián Freire (ARG), Cecilia Lenardón (ARG), Tra My Nguyen (VNM-DEU). Curaduría: Clarisa Appendino (ARG)

TEATRO

Esperando el lunes.- Hoy a las 20.30 en el Rincón de las Artes, 14 entre 462 y 464, una obra de Carlos María Alsina, con Víctor Hugo Colavita y Federico Rosignoli Destefano, bajo la dirección de Elisabet Correia.

Alejandro Gardinetti.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, presenta “Diccionario de chistes”.

Jamtastica.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4. Improvisacion teatral formato de Lulo Villafañe y Matías Gallo.

Invasión Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Nuevo espectáculo con más de 20 veloces cambios de vestuario, animación, juegos, participación e interaccion con el publico con desopilantes imitaciones de personajes de la televisión, el cine y la música, a cargo de Jonatan Sapag, Marta La Churrasquera y Nico Prada.

Señor Shakespeare, soy Shylock.- Hoy a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, inspirada en el personaje de El mercader de Venecia de Williams Shakespeare. De y por César Palumbo. Con escenografía y luces de Facundo Quintana. Vestuario de Malena Cadelli.

Connie Ballarini.- Hoy a las 21 y 23.30 en en el teatro municipal Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47. Entradas agotadas.

Si no hay justicia, hay poesía: Biopoética de lo (in)visible.- Hoy a las 21 en la Tacec del Teatro Argentino, 53 entre 9 y 10, reabre la sala con un espectáculo de artes escénicas basado en textos de Julián Axat. La entrada es gratuita con reserva online. La obra es una creación de Guillermo Parodi, director del TACEC, en base a “Musulmán o biopoética”, libro del poeta y abogado Julián Axat que remite a su experiencia como defensor de jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil.

A.K.A. Also Known As.- Hoy a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con Lucas Pose y los músicos Salvador Pecelis, Facundo Biderbost, y Agustín Painefil. Dramaturgia de Daniel J. Meyer y dirección de Gastón Marioni.

Jettatore.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Gregorio de Laferrere con dirección de Walter Basili.

Abono mensual para el amor.- Hoy a las 21 en la Sala B del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, obra de danza teatro dirigida por Mercedes Falkenberg.

Temporal (como nunca hubo llovido).- Hoy a las 19 en El Obrero, 13 y 71, con María Martha Bugiolachi y Mónica Calcagno. Con dramaturgia y dirección de Adriana Sosa. Una mirada en tono de farsa sobre la construcción de la otra.

Okupas del andén.- Hoy a las 15 en la planta alta de 17 y 71, gratis.

Infantiles

La princesa Rapunzel.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral ARTEX100PRE, bajo la dirección de Nico Alonso.