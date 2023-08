Fin del veranito: subió la carne unos $500 por kilo

Se venía anticipando desde hace algunas semanas y finalmente ayer la media res llegó a las carnicerías con un incremento promedio de 250 pesos por kilo. “A partir de hoy, la carne al público cuesta 500 pesos más cara, una verdadera locura”, comentó el carnicero Juan Carlos Marchán.

En muchos comercios del ramo consultados por EL DIA se indicó que si bien el aumento se veía venir, no hará más que erosionar la capacidad de consumo de la gente.

”Esto no tiene parámetros estás parado arriba de una bomba de tiempo”, resumió Marchán.

El carnicero Mariano Colaianni también confirmó que desde ayer la carne llegó de los frigoríficos 250 pesos más cara por kilo y a la venta se le aplicó unos 500 pesos en la mayoría de los cortes.

Algunos comerciantes interpretaron que el fuerte aumento de la carne llega tras seis meses en los que no se tuvieron grandes sobresaltos en materia de subas, ahora influidas por las últimas medidas del Gobierno vinculadas al nuevo “dólar maíz” que se ubica en los 340 pesos.

En cuestión de horas, el viernes último, la carne subió un promedio del 20 por ciento en el mercado de hacienda de Cañuelas.

Los primeros en enterarse fueron los carniceros a los que los distribuidores les advirtieron sobre los nuevos valores.

Es que el efecto sobre el “dólar maíz” era esperable que se trasladara no solo al mercado de la carne vacuna, sino también al precio del pollo, los huevos y otros productos de granja.

Se explicó que el maíz es el principal insumo utilizado para la cría de animales y, como se sabe, eso afecta la carne y derivados, la leche, los lácteos, los huevos y los aceites, entre otros.

En el sector se indicó que la carne estuvo prácticamente estable durante muchos meses y que quedó por detrás de otros productos a los que la inflación afectó con mayor contundencia.

Como ejemplo se señaló que el kilo de asado se encareció 67,9 por ciento en los últimos 12 meses contra el 116,9 por ciento que subieron los alimentos en el mismo período.

Otros cortes populares tuvieron un alza interanual del 73,4 por ciento.

Los productos que fueron marchando como la inflación fueron el pollo y los huevos, por eso en muchas carnicerías de la Ciudad el kilo de supremas llegó a venderse casi al mismo precio que el kilo de lomo.

No obstante, que el pollo haya aumentado casi como la inflación no implica que en los próximos días no tenga algún “retoque” al igual que el precio de los huevos.

Además, se destacó que hay insumos importados afectados por la suba del dólar y además los fletes, tienen un recargo adicional desde la semana pasada.

EXPORTACIÓN

En el primer semestre, la cantidad de carne vacuna exportada por Argentina superó las 327.000 toneladas, un 8,7 por ciento más que el año pasado y fue el único país del Mercosur que cerró con incrementos.

Argentina exportó unas 26.000 toneladas más en relación con igual período del año anterior, cuando había comercializado 301.000 toneladas.

El aumento en las cantidades exportadas por Argentina se debió, principalmente, a que la sequía produjo un mayor número de faenas lo que, a su vez, generó un incremento en la oferta de carne vacuna del país.

La contracara de la suba en el volumen exportado fue una baja en los precios.