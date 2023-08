Simone Biles, con chances de estar en los Panamericanos de Santiago 2023

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 podrían contar con una presencia de lujo entre los tantos deportista que tomarán parte de la competencia. Se trata de Simone Biles, una de las mejores gimnastas de todos los tiempos.

Esta novedad tiene que ver con que Estados Unidos anotó a Biles (26 años, pentacampeona mundial de gimnasia) entre la nomina de atletas que participarán del evento que se desarrollará desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre próximo.

Cabe recordar que Simone Biles (26 años) volvió a competir el último fin de semana después de estar ausente 732 días de los escenarios deportivos tras su retiro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para preservar su “salud mental” y una demanda contra el FBI luego de la omisión luego de que el médico del seleccionado estadounidense de gimnasia, Larry Nassar, abusara de ella y otras deportistas.

Los Juegos Panamericanos -a posteriori se disputan los Parapanamericanos- es el evento deportivo masivo más importante del continente y en muchas disciplinas otorgan para los Juegos de París 2024. Previo a la instancia, algunos nombres ya figuran en los listados de seleccionadas, que representarán a países que serán parte de competencia.

En esa línea, esta semana el Comité Olímpico de Estados Unidos envió la planilla con el listado preliminar de los deportistas que representarán a dicho país, donde como quedó dicho figura el nombre de la multicampeona Simone Biles, que encendió la ilusión de la organización de los Juegos de Santiago 2023.

Simone Biles volvió a competir en el US Classic, que se disputó en el la ciudad de estadounidense de Chicago, donde demostró un gran nivel al escenario que le pertenece con la siguiente perfomance: 59.100 puntos en All Around, cinco mil puntos de ventaja frente a su escolta (puntaje con el cual hubiese ganado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La brillante deportista, que puso al centro de la escena a la salud menta los últimos Juegos Olímpicos estuvo por más de un año alejada de las competencias tras su retiro de dicha competencia que se disputó en 2021, como consecuencia de por la pandemia) luego de un bloqueo mental, que afectó con severidad sus entrenamientos y desempeño deportivo, pero se llevó la medalla de bronce en la disciplina de la viga.

Entre otras cosas, Biles demandó al FBI por su inacción pese a las acusaciones severas que había en contra del médico Larry Nassar, que abusó de ella y de otras integrantes del equipo de gimnasia de Estados Unidos durante años. Por este motivo, en 2022 el presidente estadounidense Joe Biden le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad por sacar la voz por las víctimas de acoso y abuso sexual.

“Después de todo lo que pasó en Tokio, trabajé mucho conmigo misma. Ahora creo más en mí. Sigo haciendo terapia semanalmente. Ha sido muy emocionante venir aquí (se refiere al US Classic de Chicago) y tener la confianza que tenía antes, sobre todo después de todo lo que me pasó. Leer los comentarios, que todo el mundo me siga enviando felicitando y que quiera que lo hace bien, significa mucho para mí, porque siento que he perdido una parte de eso”, expresó luego de su victoria del pasado fin de semana.

El Comité Olímpico de Estados Unidos envío una larga lista preliminar de deportistas que, en principio, participarán del certamen. El nombre de Simone Biles, y otros competidores, se podrá confirmar hasta la primera quincena, fecha que se entrega la nómina definitiva.

De confirmarse la presencia de Biles, los Panamericanos 2023 serán testigos de un encuentro de lujo entre dos poderosas gimnastas: Simone Biles y la actual campeona olímpica y mundial confirmada para el certamen, la brasileña Rebeca Andrade.

El pasado fin de semana, Simone Biles volvió a competir después de 732 días