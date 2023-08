El extraño movimiento de los autos numerados que llevaron gente a votar

No pasó desapercibido a los ojos de varios lectores, una particular situación que se dio en torno de distintas escuelas de la periferia de la Ciudad. Algunos de ellos se comunicaron con EL DIA en busca de una explicación a lo que observaron, mientras describían como un “movimiento extraño”, el ir y venir de autos que llevaban escrito un número en el parabrisas, que “llegaban hasta la puerta de una escuela” y que de su interior “bajaba una o dos personas”, para entrar a votar. Y no sólo eso, sino que además, algunos vieron cómo personas que se encontraban en la vereda le sacaban fotos a la patente del rodado al llegar.

“Yo voté en una escuela de Villa Elvira. Cuando salí, vi que paró un auto gris en la puerta. Tenía el número 623 en el parabrisas. Me llamó la atención, porque no era la oblea de la VTV, ni nada de eso. Y justo cuando bajaron dos personas, vi que un joven que estaba al lado mío, le empezó a sacar fotos con el celular a la patente del auto”, contó Víctor, un lector de este diario. Y agregó: “Lo raro es que atrás de ese auto paró otro, y lo mismo. No alcancé a ver bien el número, porque con el reflejo del sol se veía medio turbio. Pero también, bajaron dos personas y el mismo joven le sacó fotos a la patente”.

Con matices parecidos, otros vecinos describieron esta misma operatoria en otras escuelas, y tampoco encontraron una explicación. Aunque sí especularon con lo que pudo ocurrir. ¿Será que estaban llevando gente a votar y se querían asegurar de que efectivamente hayan ido a llevarlas. Y por eso les sacaban fotos? Fue algo en lo que coincidieron, pero, claro está, quedó sólo en especulaciones…