EL DIA regala un viaje a Cafayate, con todo pago: suscribite y ganá

Arrancó un nuevo concurso de EL DIA, que vuelve a premiar a sus suscriptores con un sorteo espectacular, en el cual se podrá participar hasta el próximo 21 de septiembre. Se trata de un viaje para dos personas a Cafayate, Salta, con 3 noches de alojamiento, pasajes aéreos y traslados incluidos. Ideal para descansar y relajarse.

Cabe destacar que participan los suscriptores activos de eldia.com y quienes se suscriban hasta el mismo 21 de septiembre a las 23:59 horas. Para esta ocasión, adicionalmente se debe completar el siguiente formulario https://forms.gle/WxNR4fYB7ChUDUbH6

Vale aclarar que los suscriptores que no lo completen no participan. Pero eso no es todo porque aquellos que se suscribieron o se encontraban actualmente suscriptos al Plan Full, tienen triple chance de ganar. El sorteo se realizará el viernes 22 de septiembre a las 13.

Acceda a las bases y condiciones: https://www.eldia.com/nota/2023-8-8-12-18-0-bases-y-condiciones---concurso-para-suscriptores-de-el-dia-servicios

Cafayate, un lugar espectacular

Salta es ideal para recorrer a fines del invierno y en otoño. Más allá de su encantadora capital tiene pequeños pueblos muy pintorescos para conocer y disfrutar de los paisajes y la calidez de su gente.

Uno de ellos es Cafayate, que está enmarcado en los bellos Valles Calchaquíes y atravesado por la Ruta 40. Este destino se destaca por ser el principal productor de vino de la provincia. Los enólogos e ingenieros que allí trabajan popularizaron el Torrontés en la Argentina y lo hicieron su cepa emblema, aunque se produce en otros rincones del país.

Disfrutar de su producción de vino local en medio de estos bellos paisajes resulta una experiencia única, donde no pueden faltar las visitas a sus bodegas y viñedos, o un paseo por el Museo de la Vid y el Vino.

El premio que pone en juego EL DIA incluye los traslados aéreos y 3 Noches de alojamiento en el Hotel Viñas de Cafayate Wine Resort, con desayuno buffet, y el voucher se podrá utilizar hasta un año después de haberse realizado el sorteo.

BENEFICIOS DE SUSCRIPCIÓN

Plan Full, brinda la posibilidad de tener acceso ilimitado a www.eldia.com, es decir, que se podrán leer todas las noticias sin restricciones y acceder a todos los servicios que brinda el sitio web. Por otro lado se otorga el acceso a la versión PDF de diario EL DIA, que se trata de la misma versión impresa que se vende en los kioscos amarillos y entregan los canillitas pero en la versión digital, para leerlo desde una PC de escritorio, una notebook, el celular o una tablet. Por último, se accede a los beneficios de Club El Día, donde se podrán encontrar descuentos de variados rubros, entre ellos, indumentaria, restaurantes, casas de comida, belleza y salud. En el caso de elegir el Plan Básico, que también participa de lo promoción, el mismo permite acceder a la lectura ilimitada de las notas publicadas en la web del diario.

Sin duda que se trata de un premio de lujo para disfrutar a pleno. De esta forma, tanto nuestros suscriptores actuales como aquellos que se sumen, tendrán la chance de acceder al sorteo que entrega el excelente viaje a Cafayate, Salta.

