Revuelo en el PRO: Macri, muy duro contra Vidal

Metido de lleno en la interna del PRO -uno de los socios políticos en Juntos por el Cambio (JxC)-, Mauricio Macri salió a criticar con dureza la decisión de María Eugenia Vidal, que ayer se corrió de la neutralidad para apoyar públicamente a Horacio Rodríguez Larreta en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que el próximo domingo 13 de agosto definirán al candidato presidencial de la principal coalición opositora. El expresidente lamentó que la exgobernadora bonaerense “haya tomado varias decisiones sucesivas que han desdibujado su perfil”. La sentencia no solo avivó las tensiones que el exmandatario mantiene con el espacio que comanda el jefe de gobierno porteño, sino que implícitamente también pareció marcar su respaldo a Patricia Bullrich.

“Yo estoy muy enfocado en que el 14 estemos todos juntos para parar este estado de destrucción, el caos económico y social que este gobierno irresponsable ha generado”, dijo Macri durante una recorrida por San Nicolás, y cuando le preguntaron por el gesto de la exgobernadora hacia el mandatario porteño, agregó: “Creo en la competencia y no lo veo como una sorpresa, dada la relación que tienen hace muchos años Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente”.

Pero enseguida cuestionó: “También lo escuché a (Cristian) Ritondo y tiene razones de estar desilusionado, porque lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice, y no hacer una cosa distinta de lo que uno dice” y remató: “Eso es lo que le duele a la gente que está con ella”.

Más allá de las críticas, Macri evitó públicamente optar por Larreta o por Bullrich, pero se despachó con una sentencia que va en la línea discursiva de la extitular del PRO: “Lo importante es que entendamos que la Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro, firme, porque necesitamos sacar a la gente de la desesperanza en la que ha caído. Como estamos, si seguimos en lo que sucede hoy, si seguimos como ahora, lo único que vamos a tener es más pobreza y más exclusión. O somos el cambio o no somos nada”. En tanto, trascendió que el próximo lunes podría hacer un pronunciamiento más amplio de su postura durante una aparición televisiva.

UN TUIT Y UNA FOTO

Los dichos de Macri sucedieron al mensaje que más temprano y por Twitter había publicado Vidal. Allí, bajo el título “Mi voto”, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires justificó su apoyo a Rodríguez Larreta. Algo que luego revalidó con una foto en Santa Cruz, adonde viajó junto a Larreta para apoyar al candidato a gobernador de JxC, el periodista Mario Markic.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”, anunció Vidal y argumentó que con el jefe de gobierno porteño son amigos “hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”.

”LA EMPLEADA DEL MES”

No solo Macri disparó contra Vidal. Antes, desde el entorno de Bullrich habían dirigido toda la artillería verbal contra la que, según ironizaron, “se terminó convirtiendo en la empleada del mes de Larreta”.

Uno de los más duros fue Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la precandidata presidencial: “María Eugenia Vidal rompió la promesa que le había hecho a Patricia y a la sociedad de ser neutral. Es una gran decepción”, sentenció.

En esa línea, el diputado nacional Hernán Lombardi también sumó a la polémica: “El 13 no van a ganar los afiches ni los carteles. Ni los descomunales aparatos. Ni el despilfarro. Ni los acuerdos de dirigentes. El 13 va a ganar el acuerdo de Patricia Bullrich con los argentinos. El 13 va a ganar la gente”, escribió en Twitter.

Ritondo, uno de los que se mostró decepcionado con l a exmandataria bonaerense

A través de las redes sociales, la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso aseguró: “Los argentinos cambiaremos la Argentina de verdad con Patricia Bullrich Presidente. Sin marketing. Con la verdad y el coraje, la austeridad y la convicción de la transparencia”.

Otro que se mostró desilusionado por el anuncio de Vidal fue Cristian Ritondo, que hoy milita en las filas de Bullrich, pero supo ser uno de los dirigentes más cercanos de la exgobernadora: “Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia. Me dijo que iba a mantenerse neutral. Dimos batallas importantes en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían dado y la persona con carácter para seguir ese cambio es Patricia Bullrich”, fustigó el diputado, que incluso era el precandidato de Vidal para competir en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando ella declinó su postulación presidencial, Ritondo terminó en las listas de Bullrich, aunque sin logar la postulación al cargo que pretendía.

“NO CUESTIONÉ A MARÍA EUGENIA”

La “decepción” del diputado fue, de hecho, reivindicada por Macri. “Entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra”, escribió al final de un mensaje de Twitter en el que, en medio de la reavivada interna, buscó aclarar que no había criticado a Vidal.

“Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino”, escribió el expresidente, como para suavizar sus dichos contra Vidal.