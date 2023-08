Andrea Rincón, furiosa: denunció mafia, humillación y violación

“A mí no me van a humillar, no me van a faltar el respeto”, dejó en claro Andrea Rincón, ayer, en un furioso descargo a través de un vivo de Instagram, tras haber sufrido una “doble humillación” en una frustrada nota en América para “Intrusos”.

Según la actriz, le habían prometido de palabra un “mano a mano” con Flor de la V, la conductora, pero al llegar se encontró con que se iba a enfrentar a las preguntas de todos. Tras un tenso cruce con la producción, que negó ese “acuerdo” que se había hecho vía mensajes de WhatsApp que ella mostró, la invitaron a retirarse del canal (”me pidieron que me vaya rápido para que Flor no me viera ni escuche”, contó), lo que terminó de hacer explotar a Rincón, que, desde temprano, se había producido para la ocasión.

“Fue una doble humillación”, se quejó la morocha, indignada, y quien remarcó varias veces que “ya no soy la de antes, a mí se me respeta”.

Rincón dejó en claro que su problema no era ni con De la V ni con los panelistas sino con la falta de palabra y con el hecho de haberse sentido “basureada”, un modus operandi de “estos programas que se manejan así, tan mafiosamente”.

“Lo que están haciendo es moralmente bajo, pero ellos están acostumbrados a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años, llamarme drogadicta, decir ‘¿está drogada? Dale, llamala que es el momento, ponele la cámara que la hacemos mierda’. Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme. Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quien me garcha o no, y como elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente?”, manifestó, furiosa.

Y avisó: “A mí no me faltan más el respeto. A mí no me manipulan más. No es la primera vez que me llaman, me quemaron la cabeza (para ir de invitada). ¿Y cuando acepto ir me faltan el respeto de esta manera? Me produje toda la mañana para que me humillen de esta manera. Esto no se le hace a la gente, van a tener que responder. Un mano a mano son dos personas. Exijo respeto como mujer y como persona. Desde que tengo 22 años voy a ese programa y me faltan el respeto”.

EL DESCARGO DE LOS “INTRUSOS”

Luego de que sonara la campana de Rincón, se escuchó la de los “Intrusos”. Aunque todavía no se escuchó la versión de Flor de la V, sí aparecieron las palabras de Pampito y Guido Zaffora, dos panelistas del programa.

“Recién escuchando el vivo de Andrea Rincón me quedé sorprendido. Fue ella la que gritó y destrató a nuestra producción. Quería nota a solas con Flor y no cruzarse al panel. Así de simple. La humildad a marzo”, tuiteó Zaffora.

En tanto que Pampito, aseguró: “Andrea Rincon vino a ‘Intrusos’ y se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor y que los panelista no le preguntemos. Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer”.

Y agregó: “Desde que estoy en ‘Intrusos’ pasaron muchas figuras y ninguna pidió esa estupidez... ¿Ustedes entienden el delirio de Rincón? Llega a un programa que fue invitada con mucho respeto y no quiere hablar con el panel”.

“No quiso hacer la nota, se fue enojada, trató mal a una de las chicas de producción e hizo un vivo diciendo cualquier cosa. ¿No será mucho? Solo porque se encaprichó con hacer un mano a mano con la conductora”, cerró.