Elecciones 2023.- Morales: “Son unos caraduras, Massa dice que el año que viene va a resolver la inflación"

El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Gerardo Morales cerró este sábado 5 de agosto su visita a la ciudad de Córdoba con una agenda centrada en recorridas junto a militantes y vecinos para difundir las propuestas de la fórmula que integra junto a Horacio Rodríguez Larreta.

El cierre de la jornada fue un multitudinario locro militante dónde Morales estuvo acompañado por el diputado nacional Mario Negri, por Ramón Mestre y José Cano y los candidatos locales de Juntos por el Cambio, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi, Fredi de Carlini , Javier Dieminger, y Verónica Gazzoni.

“Somos un espacio plural, todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio están aquí, y hemos sumado más voluntades: María Eugenia Vidal, Facundo Manes. Algunos dicen que son 2 votos, pero las elecciones se ganan así, voto a voto”, sostuvo Morales.

“Son unos caraduras, Massa dice que el año que viene va a resolver la inflación, lo que no pudo hacer durante este año que ha hecho volar la inflación, el dólar y generado miles de pobres todos los días. Con un presidente ausente, que está en la estratósfera y no le importan los problemas de los argentinos y una vice que se ha dedicado durante 4 años a no ir presa, ese ha sido su trabajo durante este gobierno”, arremetió contra el peronismo.

“Tenemos que reponer la cultura del esfuerzo y el trabajo, que es lo que nos ha hecho dignos como pueblo. Y vamos a poner en marcha un programa de desarrollo productivo federal. Yo como hombre del norte. como militante del federalismo, se que seguimos viviendo en un país muy injusto, donde el conjunto de las provincias argentinas están discriminadas. Vamos a cambiar eso. Ese es mi compromiso”, agregó el jujeño.