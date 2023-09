Guía para reducir el pago de cuotas de las prepagas

Existe una manera de evitar el pago del aumento de las prepagas: quienes en julio hayan percibido ingresos menores a los 600 mil pesos están habilitados a solicitar mediante un trámite que el incremento sea menor. La declaración jurada para los usuarios en esta condición se debe completar los días 1 y 20 de cada mes.

Inicialmente, para acceder al formulario se debe habilitar el servicio Mi SSSalud, en la página de AFIP. Posteriormente, se debe ingresar con clave fiscal, ir a mis servicios y ‘cliquear’ en “administrador de relaciones de clave fiscal”. Allí se desplegará un listado de organismos estatales, donde se debe escoger la superintendencia de servicios de salud (Mi SSSalud).

Tras confirmar la adhesión, hay que cerrar la sesión y reingresar a AFIP con clave fiscal con tal de chequear que el servicio haya quedado incorporado. Cumplimentado este paso, se podrá ingresar desde Mi SSSalud a los servicios de la Superintendencia, entre los que se debe elegir el correspondiente a la “declaración jurada de ingresos”.

En el formulario, el primer dato que se pide es el de la prepaga a la cual la persona está afiliada. Luego de seleccionar la opción correcta, se debe ingresar el CUIT de la entidad y responder dos declaraciones juradas, para finalizar el trámite.

En el sitio aparece el formulario digital para que se declare si cumplen, o no, con los requisitos. De hecho, el formulario dice: “Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada”.

A continuación, la declaración jurada consigna una serie de pautas. Por caso, la primera dice: “Mi grupo familiar NO posee ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $ 2.000.000 (dos millones de pesos)”. La segunda: “Mi grupo familiar NO es propietario de DOS (2) o más inmuebles”. La tercera: “Mi grupo familiar NO es propietario de TRES (3) o más vehículos (excepto los hogares donde exista al menos uno o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad)”. La cuarta: “Mi grupo familiar NO es propietario de UNA (1) o más aeronaves o embarcaciones de lujo según la tipología aplicable por AFIP”. Y la quinta: “Mi grupo familiar NO es titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena”.

Por otra parte, el afiliado debe señalar: “Declaro cumplir con las condiciones mencionadas. Autorizo a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar los datos ingresados con otros Organismos”, lo que da por concluido el trámite online obligatorio.