Se desplomó el techo de una parada de micros céntrica

Durante la tarde de ayer se vivió un momento de tensión en el Centro a raíz de la caída del techo de una parada de colectivos.

Según contaron los lectores que se comunicaron con este medio, la parte superior de la garita cedió y cayó con la fortuna de que nadie se encontraba allí. El episodio tomó por sorpresa a una transeúnte que, registró los minutos posteriores a la caída, y aseguró: “Si esperaba el micro Oeste se me caía el techo en la cabeza”.

El hecho se produjo cerca de las 17.20 en la parada de micros ubicada en 51 entre 9 y 10, donde cientos de platenses aguardan a diario la llegada de los colectivos de diferentes líneas que paran allí.

“Es justo donde está la parada del Oeste que nos lleva para mi casa. Si yo a esta hora me estoy yendo, se me cae el techo en la cabeza”, afirmó la vecina y agregó: “por suerte, como es el Día del Maestro no había tanta gente esperando el micro, porque podría haber ocurrido lo peor porque es el horario de la salida de la escuela de un montón de nenes”.

Algunos transeúntes filmaron los instantes posteriores a la caída del techo que produjo un fuerte estruendo y atemorizó a varios vecinos del lugar.