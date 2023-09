Ni pan ni trabajo: el insólito pedido de un hombre a la Virgen del Milagro en Salta

Un insólito pedido a la Virgen del Milagro, durante la peregrinación en Salta, se volvió viral en las últimas horas. Un joven, llamado Dano Cuellar, fue a pedir que “no lo gorreen más”.

Esta semana, Salta vive la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro. Miles de fieles de distintas partes del país llegan para hacer sus pedidos y agradecer los milagros concedidos.

En este contexto es que Dano Cuellar, un humorista e influencer salteño, protagonizó un video que se viralizó de inmediato en las redes sociales.

“Soy peregrino. He venido porque, usted sabe, me han gorriao y es por eso que vengo a pedirle al Señor y a la Virgencita que ya no me gorreen más por favor”, dice frente a la cámara.

Si bien se trató de un video de humor, generado por el propio influencer, las imágenes no pasaron desapercibidas. Tanto es así que circuló en todas las redes sociales desde su publicación.