Por “amenazas“ contra los árbitros, a puertas cerradas

Durante el evento “Copa Ciudad de Quilmes” programado por el aniversario de la ciudad de Quilmes con la organización de dos encuentros clásicos entre Quilmes Athetic Club y Argentino de Quilmes con la participación de los equipos masculino y femenino en el Estadio Centenario, las autoridades policiales lograron observar la colocación de una bandera agraviante con una amenaza hacia los árbitros.

Iniciado el partido de los conjuntos masculinos de ambas entidades deportivas, los encargados del operativo de seguridad visualizaron una bandera detrás del arco de la tribuna Indio Gómez con la leyenda “Cuando matemos a un árbitro van a dejar de robarnos”, por este motivo se procedió al secuestro de la misma y se dio la correspondiente intervención a la justicia.

Las autoridades de Aprevide manifestaron su preocupación por lo acontecido, por ello su titular Eduardo Aparicio mantuvo comunicación con Héctor Baldassi y Federico Beligoy y se comprometió a continuar las diligencias necesarias para establecer el origen y la identificación de las personas que participaron del hecho.

Por lo pronto, se encuentra interviniendo el Juzgado Correccional Nro. 1 de Quilmes, por infracción de la Ley del Deporte 11.929.

La bandera estuvo dos minutos colgada detrás de uno de los arcos en el partido que disputaron Quilmes y Argentino de Quilmes, en un encuentro no oficial jugado con entrada gratuita y organizado por la Municipalidad de Quilmes. De hecho, la Intendenta Maira Mendoza entregó el trofeo al equipo ganador.

“No podemos permitir estas cosas en el fútbol. Es una amenaza de muerte. No, no, paremos la mano. Yo entiendo la pasión del fútbol, pero una amenaza de muerte no es un mecanismo que se pueda tolerar”, le dijo Eduardo Aparicio, titular de Aprevide.

A PUERTAS CERRADAS

A raiz de este hecho lamentable, que pone en máxima alerta al fútbol argentino, el partido que sostendrán hoy Quilmes e Independiente Rivadavia, por la Zona B del torneo de la Primera Nacional, se disputará esta tarde a partir de las 19:10 (televisa TyC Sports), en el estadio Centenario de Quilmes, pero sin público en las tribunas, por una determinación que adoptó en las últimas horas el Aprevide (Agencia de Seguridad Deportiva en la provincia de Buenos Aires).