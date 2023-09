Eric Ramírez y su presente en Gimnasia: “Me emociona mucho la ovación de la gente”

Aún sin convertir, Eric Ramírez tuvo una influyente actuación en la victoria sobre Rosario Central. Por su voluntad y la permanente sensación de peligro que genera su presencia, aporta mucho en ofensiva y es un buen complemento de Cristian Tarragona.

Sin ir más lejos, el concordiense participó del primer gol tripero (recibió de Guiffrey en el área y jugó la pelota para la volea de Tarragona) y en el complemento, peleó una pelota perdida y ganó el córner del cual llegó el penal por mano de Toledo tras el cabezazo de Guillermo Enrique en el primer palo. También Ramírez había ejecutado ese tiro de esquina.

Por todo eso, como pocas veces antes, se fue entre los aplausos de los hinchas triperos, que valoraron su entrega permanente además de su participación decisiva en un triunfo que era imprescindible para el Lobo, más aún teniendo en cuenta otros resultados de la jornada.

“Sin luchas no hay victorias. Gracias a la gente por su cariño, los quiero mucho. Siempre fuertes, siempre unidos. Fuerza de un tripero a otro”, escribió el entrerriano en sus redes sociales. Y en diálogo con este medio, analizó el rendimiento del equipo, valoró la importancia de sumar de a tres y se mostró muy agradecido con el respaldo permanente de los hinchas triperos.

- ¿El partido se había complicado más de la cuenta con el gol de Central fuera de contexto?

- Sí, habíamos arrancado muy bien, lástima que te llegan una vez y te hacen el gol. Eso te da un poco de bronca y estuvimos algo nerviosos, pero el gol de Cristian antes del final del primer tiempo nos ayudó mucho. Y después disfrutamos en la cancha, hicimos un gran desgaste y sumamos los tres puntos que es lo más importante.

- Madelón eligió bajarle la persiana al partido, ¿sufriste desde afuera cuando saliste?

- Sufrí el doble porque estaba afuera y no podía ayudar a mis compañeros. Leo es un técnico que sabe mucho, sabe cerrar los partidos y lo terminó de hacer con los cambios.

-Cambiaron mucho en relación al partido con Huracán, ¿fue algo que hablaron entre ustedes?

-Sí. Contra Huracán entramos muy relajados en el segundo tiempo, con un hombre de más. Eso no nos puede volver a pasar porque no nos sobra nada, tenemos que estar los once atentos como ante Central. Me deja muy tranquilo que el equipo empezó otra vez perdiendo pero dio vuelta el resultado.

- ¿Cómo se trabaja desde lo anímico y lo mental, más con un partido tan importante como el clásico en el futuro inmediato?

- Tranquilos. Sabemos que ahí abajo estamos todos a uno, dos o tres puntos, así que está todo muy peleado. Hay que hacerse fuertes de local y viene un partido lindo que es el clásico. Trabajaremos desde hoy pensando en Estudiantes.

-¿Te dijo algo Tarra que te está alcanzando con la cantidad de goles convertidos en Gimnasia?

- Tenemos linda amistad con Tarra, que está a dos goles. Todavía le falta. Es muy lindo que el 9 haga los goles, yo estoy para asistirlo como en el primero ante Central, así que me pone muy contento. Se lo merece.

- Se nota que jugás muy cómodo con Tarragona.

- Sí, nos entendemos muy bien y afuera de la cancha también nos llevamos bien. Eso ayuda mucho. Estoy muy contento por sus goles.

- Siempre te llevás algo del barullo, de alguna pelota suelta generás algo que le sirva al equipo.

- Es que tengo que estar atento porque Cristian pelea mucho y puede quedar algún rebote. Tengo que estar atento para ganar un córner como el previo al segundo gol contra Rosario Central.

- ¿Qué sensación te dejó el reconocimiento de la gente cuando saliste?

- La verdad, me emociona mucho que la gente me ovacione. Trato de brindarme al máximo, nos estamos jugando cosas importantes. Le quiero agradecer a los hinchas por el apoyo, a veces uno juega bien o juega mal, pero siempre me entrego por el equipo y el escudo y eso me deja muy tranquilo.

