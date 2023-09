La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado tendrá el inicio de la fecha de clásicos, ya que ayer entre Tigre y Vélez se ha jugado un emparejamiento de zona. San Lorenzo recibe a Huracán, Central hará lo propio ante Newell's, Racing jugará en el Cilindro ante Independiente y Banfield cierra ante Lanús. Además, el Inter Miami (sin Lionel Messi), recibe a New York FC. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

11:00 Arsenal vs Defensa y Justicia ESPN Premium

16:00 San Lorenzo vs Huracán TNT SPORTS

16:30 Rosario Central vs Newell's Old Boys ESPN Premium

19:00 Racing vs Independiente ESPN Premium

21:30 Banfield vs Lanús TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Aston Villa vs Brighton ESPN 2/STAR +

11:00 Bournemouth vs Arsenal FC ESPN 3/STAR +

11:00 Everton vs Luton Town ESPN Extra/STAR +

11:00 Manchester United vs Crystal Palace STAR +

11:00 Newcastle vs Burnley STAR +

11:00 West Ham vs Sheffield United STAR +

11:00 Wolverhampton vs Manchester City STAR +

13:30 Tottenham vs Liverpool STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Getafe vs Villarreal ESPN Extra/STAR +

11:15 Rayo Vallecano vs Mallorca DSports / DGO

13:30 Girona vs Real Madrid ESPN 2/ STAR +

16:00 Real Sociedad vs Athletic Bilbao DSports / DGO

SERIE A

10:00 Lecce vs Napoli STAR +

13:00 Milan vs Lazio ESPN 2/STAR +

15:45 Salernitana vs Inter ESPN 2/STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Heidenheim vs Union Berlin STAR +

10:30 Colonia vs Stuttgart STAR +

10:30 Mainz 05 vs B. Leverkusen STAR +

10:30 Bochum vs Monchengladbach STAR +

10:30 Wolfsburgo vs Frankfurt ESPN/STAR +

13:30 RB Leipzig vs Bayern Munich STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Clermont vs PSG STAR +

16:00 Monaco vs Marsella ESPN Extra/STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Columbus Crew vs Philadelphia Apple TV

20:30 Inter Miami vs New York FC Apple TV

20:30 New England vs Charlotte FC Apple TV

20:30 New York RB vs Chicago Fire Apple TV

20:30 Orlando City vs Montreal Apple TV

20:30 Toronto FC vs Cincinnati Apple TV

21:30 St. Louis City vs Kansas City Apple TV

21:30 Nashville SC vs Seattle Sounders Apple TV

21:30 Minnesota vs SJ Earthquakes Apple TV

21:30 Houston Dynamo vs Dallas Apple TV

22:30 Colorado vs Austin FC Apple TV

23:30 L.A. Galaxy vs Portland Timbers Apple TV

23:30 Vancouver vs DC United Apple TV

PRIMERA NACIONAL

12:10 Alte Brown vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

13:30 Def. de Belgrano vs All Boys DSports / DGO

15:30 Estudiantes (BA) vs Mitre (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Güemes (SdE) vs Temperley TYC SPORTS PLAY

16:00 Ferro vs Racing (C) TYC SPORTS PLAY

16:30 San Martin (SJ) vs Def. Unidos TYC SPORTS PLAY

18:00 Patronato vs San Telmo TYC SPORTS PLAY

19:00 Alvarado vs Agropecuario TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Villa San Carlos vs San Miguel

15:30 Dep. Armenio vs Acassuso

15:30 Colegiales vs Sacachispas

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Hindú vs. SIC STAR +

15:10 Buenos Aires vs. La Plata STAR +

15:10 Alumni vs. Atlético Rosario STAR +

15:10 San Luis vs. CASI STAR +

15:10 Belgrano vs. Pucará STAR +

15:30 Newman vs. CUBA ESPN Extra/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs Bahia STAR +

16:00 Fortaleza vs Gremio STAR +

18:30 Cuiaba vs Fluminense STAR +

18:30 Sao Paulo vs Corinthians STAR +

21:00 Internacional vs Atl. Mineiro STAR +

MUNDIAL DE RUGBY FRANCIA 2023

10:00 Argentina vs. Chile DGO/ESPN

12:00 Fiji vs. Georgia STAR +

15:40 Escocia vs. Rumania STAR +

WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

14:30 WRC Chile DSPORTS MOTOR / 1614

COPA AMÉRICA FEMENINA DE FUTSAL

18:00 Semifinales DGO/ DSPORTS /1613

PREOLÍMPICO DE VOLEY

23:00 Argentina vs. Canadá ESPN/STAR +