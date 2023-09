Objetivo Cuartos de final

En un fin de semana sin partidos por la Copa de la Liga, con motivo de las presentaciones del seleccionado nacional por las Eliminatorias, algunos equipos tendrán acción, y entre ellos se encuentra Estudiantes, que se cruzará con Independiente en un partido por los octavos de final de la Copa Argentina que comenzará a desarrollarse desde las 15:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, habilitado para hinchas de ambos clubes.

Andrés Merlos será el juez central de este encuentro televisado por TyC Sports, con Cristian Navarro y José Castelli como asistentes y Luis Martínez desempeñando las funciones de cuarto árbitro. Cabe recordar que en este certamen no hay VAR, razón por la cual, obviamente, no hubo designaciones para ocupar las oficinas dispuestas a tales efectos en el predio deportivo de la AFA en Ezeiza.

Tan cambiante es el fútbol argentino, que pocas semanas atrás el Pincha asomaba como amplio favorito, por el nivel exhibido en la pasada Liga Profesional y en la Copa Sudamericana, pero hoy Independiente acortó la distancia a partir de la aparición de Carlos Tevez como entrenador, en lugar de Ricardo Zielinski, y los sucesivos triunfos logrados frente a Vélez y Gimnasia, que lo despegaron en la tabla de posiciones.

El Pincha sufrió un golpe muy fuerte, durísimo, en la serie por cuartos de final que disputó ante Corinthians de Brasil y perdió en los penales después de una actuación para el aplauso, aquella en la que ganó por 1-0 y pegó cuatro pelotazos en los palos, sin contar los otros dos que rebotaron en el horizontal en las ejecuciones desde los 12 pasos.

La ilusión copera le hizo desviar a los albirrojos el rumbo en el plano local, con sucesivas caídas ante Belgrano, Unión y Racing, presentaciones en las que el equipo estuvo por debajo de sus posibilidades, lo cual fue aceptado hasta por el propio Eduardo Domínguez, quien para este nuevo volver a empezar no tendrá a la totalidad de los jugadores a su disposición por lesiones.

Además de Leonardo Godoy, para este enfrentamiento contra el Rojo, el técnico debió atender el estado de Luciano Lollo, quien en Avellaneda, contra la Academia, tuvo que ser reemplazado por Federico Fernández, y dejar afuera a Mauro Boselli, también por cuestiones físicas. Un panorama que, por el contrario, muestra a jugadores que no estuvieron plenos para comenzar el juego en el Cilindro.

Estudiantes accedió a la presente instancia en la Copa Argentina, la cual dará pasaje para aterrizar en cuartos de final, a Independiente de Chivilcoy y All Boys; mientras que Independiente lo hizo luego de eliminar, por penales, a Central Córdoba. El ganador de esta serie, que desembocará en ejecuciones desde los 12 pasos en caso de registrarse una paridad al término de los 90 minutos reglamentarios, por delante tendrá a quien se adjudique la serie que está a cargo de Racing-Huracán, quienes se estarán viendo las caras horas más tarde en Córdoba.

Como quedó referido, el Rojo de Avellaneda estaba en llamas hasta que Tevez agarró las riendas de un equipo inmerso en una crisis deportiva e institucional que lo ponía en serio riesgo de perder la categoría. Pero la reacción que logró el Apache de sus jugadores fue tan contundente que con seis puntos en dos fechas no sólo se acomodó en la tabla, sino que le permitió un resto para enfocarse en el más federal de los torneos organizados por la AFA.

Con lo expuesto, y a pesar del referido bajón experimentado por el elenco de Eduardo Domínguez frente a Belgrano y Unión, con la cabeza en la Sudamericana, y ante Racing, tras el dolor por la eliminación en el certamen continental, Estudiantes asoma un escalón por encima desde lo futbolístico, pero atención porque si se pone en la balanza la actualidad anímica, ahí Independiente podría tener una ventaja por lo antes expuesto.

De este modo, los antecedentes de estos dos equipos que estarán frente a frente con el desafío de avanzar en una competencia en la que no han podido coronar, así como también su actualidad y futuro inmediato, refuerzan las expectativas en un fin de semana reservado para los “sobrevivientes” en la Copa Argentina.

Independiente, que cuestionó la designación de Merlos como árbitro por un historial negativo de un triunfo, seis empates y dos derrotas, se reforzó en los últimos días con Santiago Toloza, procedente de Arsenal de Sarandí, y Julio Buffarini, libre de Talleres de Córdoba, no pudo hacer lo propio con Domingo Blanco, quien finalmente no retornará al club para cumplir su tercer ciclo ya que no pudo solucionar su salida del club ucraniano Dnipro-1.

Las negociaciones que había entablado Independiente para avanzar en la repatriación de Blanco iban a necesitar de un pedido especial a la AFA para que hiciera una excepción a la hora de incorporarlo, ya que el libro de pases se cerró el jueves 31 de agosto.

El Pincha, por el contrario, completó su plantel, y un triunfo que lo ponga en la siguiente ronda de la Copa Argentina le servirá para avanzar en la recuperación emocional antes de retomar su actuación en la Copa de la Liga, contra Tigre, en Victoria, en el marco de la cuarta fecha.