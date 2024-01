El adorable sushi hecho con un solo grano de arroz

Se dice que el restaurante de Tokio Sushiya no Nohachi sirve excelente sushi, pero es más famoso por preparar el sushi más pequeño del mundo. Ubicado en Asakusa, una zona tranquila de Tokio, Sushiya no Nohachi elabora cada pieza con un solo grano de arroz y una pequeña porción de cobertura envuelta en el trozo más fino de nori. Cada pieza servida es realmente perfecta, fruto de mucho trabajo y paciencia. A Hironori Ikeno, el chef del restó, se le ocurrió la idea en 2002, cuando un cliente le preguntó en qué tamaño podía hacer su sushi. Él respondió “tan pequeño como un grano de arroz” y procedió a demostrarlo. Uno no puede pedir únicamente el pequeño plato de sushi, sino que se sirve gratis previa solicitud con un plato de sushi de tamaño normal, que cuesta unos 50 dólares.