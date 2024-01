Le tomó “el gustito” al delito y metió un golpe en una heladería de 122 y 80

Un adolescente entró ayer al mediodía en una heladería “Gustito” de 122 y 80, donde no se anduvo con vueltas y dijo: “Dame toda la plata, no hagas nada porque te vuelo la cabeza. Dame tu celular, no hagas nada. No toques ningún botón, porque te vuelvo la cabeza”.

Semejante expresión dejó paralizado al encargado del turno, quien en la maniobra fue desapoderado de 10 mil pesos de la caja.