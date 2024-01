Al menos 4 muertos y olas de tsunami en Japón por violentos sismos

TOKIO

Violentos sismos sacudieron ayer el centro de Japón, provocando importantes daños y olas de tsunami de más de un metro de altura en algunas zonas, por lo que las autoridades ordenaron a la población evacuar y dirigirse a terrenos más elevados. Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas.

El sismo principal tuvo una magnitud de 7,6 y sacudió la prefectura de Ishikawa, del lado del Mar de Japón, en la isla principal de Honshu, según informó el Instituto Geofísico de EE UU (USGS).

Las autoridades exhortaron a la población a refugiarse ante el riesgo de olas gigantes.

“Somos conscientes de que sus casas y pertenencias son muy queridas para ustedes, pero sus vidas son más importantes que cualquier otra cosa. Corran a las zonas más altas posibles”, urgió un presentador del canal NHK.

Poco después, las primeras consecuencias comenzaron a sentirse en las costas.

#Japan #Earthquake: Local media write that mass evacuation is underway on some areas of the west coast of Japan due to the threat of a tsunami.



Waves over 1.2 meters high have already reached some areas.



Hope everyone is safe there. Hope nuclear power plants are also safe. 🙏 pic.twitter.com/PlQD804wWv