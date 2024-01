Brighton hizo oficial la contratación de Valentín Barco hasta junio de 2028

Brighton & Hove Albion, club de la primera división del fútbol inglés, hizo oficial este sábado la contratación del joven lateral argentino Valentín Barco por cuatro años y medio, hasta junio de 2028, luego de formalizarse la desvinculación de Boca Juniors.



"¡Nos complace confirmar el fichaje de Valentín Barco procedente de Boca Juniors, que se incorpora con un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2028!", posteó el club en la red social X, junto a otras publicaciones con la camiseta "xeneize" y ropa de entrenamiento del seleccionado argentino.



Barco, de 19 años, se incorporará a su nuevo equipo de la Premier League cuando termine su participación en el Preolímpico Sudamericano que comenzará hoy en Venezuela y se disputará hasta el 11 de febrero.



El zurdo, finalista con Boca en la pasada Copa Libertadores, quedó liberado de la institución argentina luego de ejecutarse la cláusula de rescisión de su contrato en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.



Boca y el futbolista mantuvieron en los últimos meses infructuosas negociaciones para extender el vínculo que finalizaba el próximo 31 de diciembre y elevar el monto de salida, considerado bajo por el crecimiento del "Colo" desde su consolidación en primera bajo la dirección técnica de Jorge Almirón.



Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, dio a entender públicamente que el jugador no quiso renovar. "Hay que ser agradecido", disparó cuando ya era oficial que Barco firmaría con el Brighton inglés. Días después, el jugador respondió en duros términos y aseguró que la dirigencia de Boca "no atendía el teléfono" mientras se realizaban las conversaciones para extender el vínculo.



Barco será el noveno futbolista argentino en la historia del Brighton y compartirá plantel con su compatriota Facundo Buonanotte, ex mediocampista de Rosario Central.