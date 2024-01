Se llevan una pileta que tenía 10 mil litros de agua

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar durante la madrugada del pasado jueves en un sector de Los Hornos que viene a demostrar el vía crucis al que se enfrentan los vecinos que se embarcan en la empresa de construir y que al final terminan viendo su sueño de la casa propia convertirse en una verdadera pesadilla.

Según indicaron fuentes policiales, una familia descubrió que su propiedad había sido saqueada por malvivientes que, según se sospecha, llevaron adelante el robo en horas de la noche, cuando los vecinos se encontraban descansando.

El botín resultó ser nada más y nada menos que una pileta de fibra de vidrio. Literalmente, “se llevaron todo” ya que era lo único que había en el predio ubicado en 152 y 82.

Con el terreno recién comprado y planes de construcción “muy a futuro”, esta familia decidió darle un destino de lugar de veraneo.

Fue así que decidió “plantar bandera” adquiriendo esta estructura con una profundidad de 1,5 metros de alto y una capacidad de acopio de agua estimada en más de 20 mil litros.

Al momento de llevársela, según relataron las víctimas en las redes sociales, tenía almacenados alrededor de 10 mil litros de agua.

Justamente, los damnificados habían tomado la decisión de cargarla hasta ese nivel con la intención de que no se la robaran. O, al menos, de complicarle la operación al que intentara hacerlo.

Pero al parecer se trató de un simple trámite para una banda que, al amparo de la oscuridad, bombeó esa tremenda cantidad de agua, desenterró la estructura para luego terminar cargándola en un vehículo de gran porte y trasladarla a un destino que aún es motivo de investigación.

No sólo los propietarios no salen de su asombro. También los investigadores están sorprendidos por el despliegue que ejecutó esta banda que, además del megaoperativo que llevó a cabo, prácticamente no dejó rastros.

Si bien hubo algún intento por obtener algún dato, el sondeo dio negativo. “O nadie vio nada o nadie quiere hablar por temor a represalias”, precisó una fuente consultada.

El mismo informante deslizó que hasta el momento la principal sospecha apunta a que este reservorio de agua estaría refrescando a varias familias de un asentamiento ubicado a muy pocas cuadras del lugar del hecho.