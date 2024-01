Lourdes Sánchez rompió en llanto en el Bailando 2024: qué le pasó

El Bailando 2024 vivió un momento emotivo, que tuvo a Lourdes Sánchez como participante. Es que la bailarina recibió una devolución del jurado que la hizo romper en llanto.

Sánchez se lució con “Perfidia” de Luis Miguel, junto a su bailarín Nicolás Villalba. Al momento de recibir la devolución, Aníbal Pachano tomó el micrófono y sostuvo: “Creo que has sido una resiliente en esta pista. En la vida creo que has hecho muchas cosas interesantes, te has esforzado, es una pareja absolutamente consagrada, más allá de la votación que uno puede dar”.

Y agregó: “Vale la pena el esfuerzo, Lourdes. Y no importó todo lo que te pasó. ¿Porque sabes qué? Tenés un hijo maravilloso, un marido que te quiere, una familia maravillosa”.

En ese momento, la bailarina no pudo aguantar la emoción: “No puedo creer que siga estando acá, parada en esta pista, y hoy con mi hijo de siete años ahí, mirándome bailar que para él yo soy su campeona, me lo dice”.

Y también abordó un tema sensible, que es la familia que entabló con el productor de Marcelo Tinelli, el Chato Prada: “Formé acá esta hermosa familia. Siempre me quieren poner una mochila, ‘ser la mujer de…’. Y no tengo la culpa de haberme enamorado acá, de tu productor. Trabajo mucho, muy duro, hace muchos años. Y soy muy feliz haciendo lo que hago, yo no me creo nada de lo que me dicen, de lo malo. Dejo que pase, será problema del que lo dice. Yo soy muy feliz, amo a mi familia. Te amo, Pablo”.