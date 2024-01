Sorpresas en el Bailando a la hora de las definiciones

Así fue, "Acá están los ocho mejores”, afirmó en una instancia de semifinales que despertaba mucha emoción para los participantes. Y comenzó la historia. La primera en bailar fue Tuli Acosta y su compañero Sandro Leone. En este caso, la única devolución fue la de Ángel de Brito, sin emitir ningún tipo de puntaje. El conductor de LAM (América) los felicitó por su performance. “Si tuviera puntaje hoy sería un 10, chicos”. La segunda pareja en pasar por la pista más famosa del país fue la de Martu Morales y Yeyo de Gregorio. Al terminar, el resto de sus compañeros aplaudieron y celebraron su danza.

Luego, en tercer lugar se presentaron Alexis El Cone Quiroga y su bailarina Martina Peña. La encargada de hablar luego de su performance fue Moria Casán. La One les dio la bienvenida a la pista. “Pese a los problemas de vértigo que tiene El Cone, hicieron un gran desarrollo. No me terminó de cerrar mucho, pero a vos te elige la gente, y eso lo valoro mucho. A mí me gusto ‘hasta ahí', pero te felicito por no créertela, y por haber llegado a este estadío”, dijo la mamá de Sofía Gala Castiglione, quien en este miércoles estaba cumpliendo 37 años.

Después, se acercaron Lourdes Sánchez y Nico Villalba a la pista que bailó un adaggio con la música de Luis Miguel. Luego, fue el turno del Tirri, que entró a la pista vestido como un árabe.

Y más adelante, Anabel Sánchez y Tito Díaz se presentaron en el ciclo de América. Luego de bailar, Así, cuando llegó el momento de Brian Sarmiento y Soledad Bayona, el público estalló en aplausos. Tras realizar su performance, la devolución fue la de Moria. “Qué noche especial, me parece que estamos en la final. Hay una energía distinta, con otra adrenalina”, comenzó diciendo la One. “Sobre esta pareja, yo siempre creí mucho en ustedes. Pasión, fuego, me encantó y felicito tu resiliencia Brian, la mejor admiración para ustedes”, expresó.

La última pareja en bailar fue la de Noelia Marzol y Jony Lazarte. Con un flamenco estilizado. Acto seguido, el jurado se tuvo que poner de acuerdo entre ellos para elegir quiénes fueron los dos semifinalistas. Ángel de Brito fue el encargado de anunciarla. “El primer salvado es unánime. Es la pareja de Lourdes Sánchez y Nico Villalba”, exclamó ante el aplauso de todos y la profunda emoción de la bailarina. La segunda pareja elegida por decisión del jurado la comunicó Moria, y fue la de Tuli Acosta y Sandro Leone.

Finalmente, se cerró la votación del público. Marcelo Tinelli recibió el sobre de parte del escribano que informó la decisión de la gente para la primera pareja que se transformó en semifinalista. “La pareja que pasa lo hace con el 26,9 % de los votos: llegan entre los cuatro la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte”. Luego, Tinelli anunció la última pareja elegida por la gente. “Con el 23,4% de los votos se convierte en semifinalista la pareja de El Cone Quiroga y Martina Peña”, cerró el conductor.