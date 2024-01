Internado de urgencia: preocupa la salud de Jamie Dornan, el actor de “50 sombras de Grey

Ahora, el reconocido actor Jamie Dornan, famoso por su papel como Christian Grey en la saga "50 sombras", se encuentra enfrentando una complicación cardíaca que ha persistido por más de un año.

Así, se sospecha que contrajo esta afección durante un viaje a Portugal el año pasado, según ha revelado su buen amigo, el locutor Gordon Smart, en el podcast 'The Good, the Bad and the Unexpected'.

Lo cierto es que, la inesperada situación tuvo lugar después de un encuentro de golf, cuando ambos amigos empezaron a experimentar síntomas extraños, como entumecimiento de las extremidades y un preocupante aumento del ritmo cardíaco, una combinación que indicaba un problema serio posiblemente vinculado a una afección. En este cuadro de situación, tanto Jamie Dornan como Smart coinciden en que todo apunta hacia la temida oruga procesionaria. La picadura de esta criatura, con solo un roce, puede provocar entumecimiento en las extremidades o en las áreas afectadas, junto con un acelerado ritmo cardíaco mucho más elevado de lo normal: “Resulta que hay orugas en los campos de golf del sur de Portugal que estuvieron matando a los perros de la gente y provocando infartos a hombres de 40 años”, explicaron.

Tremenda experiencia llevó a Dornan y Smart al hospital, como lo reveló el locutor británico, aunque afortunadamente la situación fue manejada con éxito.