El turno de Nito Artaza: fue claro y contundente sobre su separación de Cecilia Milone

Luego de la reciente separación entre Nito y Cecilia, sumados los rumores sobre una tercera persona en discordia, Belén Di Giorgio. ahora, se revelaron más detalles sobre el difícil momento que está atravesando Cecilia desde el momento de la ruptura.

Así, en este contexto, Nito Artaza confesó: "Lo que yo quería aclarar es que en esta discusión que hemos tenido con mi esposa nunca se habló de infidelidad, nunca estuvo en esa agenda… Hablamos casi diariamente con ella", aseguró Nito, al tiempo que agregó: "Muchas cosas que en algún momento lo hablaremos juntos, ya lo dijimos con Cecilia, no quiero ser reiterativo. Yo respeto que ella no quiere hablar del tema", indicó.

Por otra parte, desde los diferentes programas del ambiente de la tele aseguraron que "lo que uno ve de afuera es que a él se lo ve más entero que a ella". Y revelaron también que Milone le habría dicho a Artaza que ella lo dejó, pero no por una infidelidad.

En tanto, Nito se encargo de aclarar su parte: "me dejan a veces como un tipo que soy un infiel… Sí he tenido, es verdad, muchas relaciones de afecto, sobre todo con mujeres, y valoro muchísimo el amor. Hablo mucho con amigas, tengo muchas amigas", afirmó el artista.

Finalmente, sabido es que él está en Uruguay y ella en Argentina, y al respecto Artaza comentó: "No sé exactamente qué piensa ella, y la vi muy decidida a no hablar del tema. Pero sí, para mí ha sido muy positivo, del punto de vista del trabajo y también me relajé mucho", afirmó.