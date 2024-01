Una participante de Gran Hermano, decidida a dejar la casa: "La estoy pasando mal"

Gran Hermano tuvo este miércoles una nueva gala de nominación en la que se encuentran Lisandro, Florencia, Isabel, Nicolás y Carla. Cuatro de los cinco jugadores, esperarán ser salvados por Alan, el líder de la semana.

Lo cierto es que uno de ellos, quiere irse de la casa y es Carla. La comerciante aseguró que "extraña demasiado" y que piensa mucho en sus hijos.

“¡Ya está! Ya estoy mentalizada con eso”, comenzó y siguió: “Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir”.

Al escuchar sus deseos, los compañeros finalmente la mandaron a placa y Santiago del Moro quiso consultarle sobre su decisión.

"Quería que pase la nominación para que nada influya...", lanzó el conductor.

"La estoy pasando mal Santi", confesó ella. Previo a la gala, manifestó: "Me gustaría que me voten todos y le voy a pedir a todo el mundo, voy a pedir afuera que me voten para irme. Si estoy en placa, voy a pedir eso".

Por el momento, seguirá en el juego hasta el domingo, donde allí se sabrá y se conocerá la verdad de quien es el participante del reality que tendrá que abandonar la competencia.