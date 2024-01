El peor Fin de Año para un club de fútbol infantil de La Plata: robaron pelotas y herramientas de For Ever

No fue un buen comienzo de año para Club For Ever, que se encuentra en calle 64 y 120. A primeras horas de la madrugada del domingo 31, dieron cuenta de que varios elementos de entrenamiento y herramientas no estaban en el predio.

Mediante un comunicado por redes sociales, el club aseguró: "Nuestro predio de fútbol infantil de 64 y 120 fue víctima de malhechores, quienes barretearon las puertas y se llevaron herramientas, pava eléctrica, freidora, desmalezadora, elementos para práctica deportiva e indumentaria del plantel infantil. Sólo dejaron 5 pelotas en malas condiciones".

En diálogo con EL DIA, Viviana, Coordinadora del Fútbol Infantil, remarcó que "en el ultimo encuentro futbolístico, se dejo todo el predio cerrado como se hace usualmente. Un entrenador fue a regar el predio y se encontró con el candado de entrada roto, la puerta del buffet destrozada, la reja barreteada".

En esta misma línea, sintetizó: "Este año sufrimos tres entraderas. Semanalmente entrenan entre masculino y femenino infantil cerca de 100 niños".

Con mucha bronca e indignación, el club continúo en el comunicado: "Nos apena mucho tener que dar esta triste noticia, ya que son elementos que contamos gracias al esfuerzo y compromiso de toda la familia mondonguera que nos acompaña día tras día".

A su vez, desde aseguraron que "For Ever no baja los brazos nunca y entre todos saldremos adelante".